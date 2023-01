El difícil momento de Diego Brancatelli: "Estuve una semana llorando de dolor"

En una entrevista con sus compañeros de piso, Branca explicó que los dolores en su espalda surgieron luego de su viaje al Mundial de Qatar 2022. "Al regresar empiezo a sentir dolores muy fuertes, típico del relajo. El dolor no bajó, pasaron unos días y fui a un lugar a consultar" .

Ahí mismo fue donde recibió el mal diagnóstico. "La persona que me atendió ni me revisó, simplemente le conté lo que tenia y me dio para tomar algo, pero a los días el dolor se agudizó", añadió.

Luego detalló que fue atenderse a una prepaga donde le detectaron tres hernias de disco. "No una, sino tres. Estuve todos esos días perdiendo tiempo, ya que no era un simple dolor". De esta manera confirmó que los próximos días tiene turno en el quirófano para realizarse un bloqueo, una anulación del nervio que le permitirá calmar el dolor.

La semana pasada, debido al fuerte dolor que genera la hernia, el periodista tuvo que ser tratado con morfina, una droga utilizada como analgésico para dolores muy fuertes. "Sorteando palitos en la rueda. Sin embargo yo sigo", comentó sobre una foto que se lo ve con el dedo pulgar para arriba, para señalar que se encuentra bien.

Brancatelli agradeció a todos sus seguidores, por mandarle "mensajes lindos", para que se recupere pronto. Además le dedicó una tierna historia a su esposa Cecilia Insinga, quien se quedó al lado de él en todo momento.