El destino de "La bomba tucumana" y Luciano Ojeda: una pareja que desafió la enfermedad

"Lo conocí cuando estaba haciendo temporada. Se llama Luciano Ojeda, es licenciado en Higiene y Seguridad y vive en Buenos Aires. Nunca sentí esto que siento por él, pude desnudarme y decir por primera vez que me enamoré”, recordó la mediática en LAM.

La Bomba habló de cómo atravesaron los problemas graves de salud: "Hemos vivido un montón de cosas juntos, como si la vida y Dios hubiera sabido que una persona tan joven se enfermara... Una persona alegre, hermosa, divertida, que me amó muchísimo", reflexionó.

“Mi novio está enfermo y no quiere que lo acompañe. Yo soy adulta, tuve que acudir a un profesional que estuve mal y me tuvo que medicar. El tiene 37 años y se enfermó de cáncer", detalló en ese momento la tucumana.

"Lo que me hace bien y me salva es ir a cantar. Es todo muy triste", sostuvo y agregó: "Es la única vez que me enamoré y amé a alguien, tanto tanto como lo amo a él", confesó en el programa de Ángel de Brito.

La Bomba: "No imaginé tatuarme con un hombre"

La Bomba contó sobre el enamoramiento: “Fue algo increíble, yo nunca en mi vida me imaginé que podía tatuarme junto a un hombre algo, nunca lo había hecho y eso que tengo 58 años”, detalló.

Después contó la anécdota del tattoo con la coordenada de un momento fundacional: “En Carlos Paz hay un lugar que se llama El puente negro... es la coordenada en latitud y longitud donde estuvimos abrazados sin conocernos, por dos horas. Fue algo mágico... Cuando los dos juntamos los brazos se arma la brújula de agua con nuestros tatuajes”, remarcó.

La intérprete reconoció que "es la primera vez en mi vida que me hice cargo de lo que siento", mientras él salió al aire en varios programas contando "lo mucho que nos habíamos enamorado”.

La artista habló sobre el comienzo de la pareja: "El primer día que nos conocimos estuvimos dos horas abrazados sin que pase nada más. El segundo día nos dimos un beso. Vino a buscarme al teatro y fuimos a comer con mis abogados y con él y después fuimos al Puente Negro, y ahí nos besamos”, dijo.

La enfermedad: "De vuelta tenía un tumor de ocho kilos"

La historia de amor tuvo un gran desafío cuando Luciano se enteró que tenía cáncer. Se había hecho un chequeo post COVID por cuestiones laborales: “Y ahí en ese chequeo, le sale que tenía un tumor adentro de su abdomen, pero él no tenía ningún síntoma, nada de nada”, reveló Gladys.

Fue operado varias veces, se fueron de vacaciones, pero el cáncer volvió: “Se hacen en enero los controles y de vuelta tenía un tumor de siete u ocho kilos, así como si nada, en cuatro meses”, contó con la voz quebrada. Después estuvieron separados cuatro meses, hasta que ella lo convenció de que era inútil alejarla de su lado hasta el desenlace final.