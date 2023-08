El conmovedor testimonio de Pablo Alarcón tras haber convocado a una multitud en Plaza Francia.

En diálogo con De Una , por C5N , Alarcón fue consultado sobre el motivo por el cual actuó a la gorra en Plaza Francia y expuso que trabaja en la elaboración de un texto: "Tengo que pagar mis cuentas , si no hubiera ido a un escenario con un camarín y luces, incluso con una cafetera. Estoy haciendo un texto para concientizar al público que no va al teatro a concientizarse, sino a entretenerse. Es un texto muy especial".

Luego, adelantó que tendrá más presentaciones y mostró su disgusto con la política. "Voy a hacer una función frente a la Casa de Gobierno, después voy a ir a Plaza Congreso y a Plaza Libertad pero esto no termina en octubre o diciembre. Es una llama que va a estar encendida con el próximo gobierno, a quien vigilaremos. Entre los próximos candidatos a gobernarnos están escondidos los corruptos y hay ladrones", advirtió.

Alarcón, a su vez, remarcó las dificultades que tendrá el próximo gobierno: "La tarea que le toca a los próximos gobernantes es muy dura. Dicen que los actores no tienen que decir su orientación política y yo tengo amigos y colegas que abrazaron a la corrupción. Yo apoyo a la libertad y a la justicia y estoy en contra de la corrupción. Si a este país no lo sacan políticos honestos, no lo saca nadie. Acá tiene que venir un político a gobernar en paz".

Por último, precisó cómo vive día a día: "Uso transporte público por dinero y comodidad. No puedo decir que soy un hombre pobre, porque pobres son los que están en situación de calle. Mi rutina es todos los días la misma".