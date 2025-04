Dramas médicos: de qué se trata Pulso, la nueva serie de Netflix que promete enamorar a los fanáticos del género

No te pierdas esta serie que se estrenó ayer en la popular plataforma de streaming y ya es tendencia entre los suscriptores y usuarios de todo le mundo.

Sinopsis de Pulso, la serie médica que llegó a Netflix

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Pulso”: “Un huracán implacable se acerca a toda velocidad al servicio de Urgencias más concurrido de Miami y, en medio del caos, la doctora Danny Simms, residente de tercer año, obtiene un ascenso inesperado cuando suspenden al jefe de residentes Xander Phillips. Mientras la tormenta empeora y el flujo de pacientes se multiplica, el hospital sufre un cierre de emergencia, lo que obliga a Danny y a Phillips a trabajar juntos, pese a que los secretos de su complicada e ilícita relación amenazan con salir a la luz.

Por su parte, el resto de los profesionales de Urgencias se enfrenta a las repercusiones del romance al mismo tiempo que lidia con sus propios retos, tanto personales como profesionales, en medio de un entorno donde cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Para este unido grupo de médicos, muchas veces es más fácil salvar la vida a un paciente que vivir la suya propia”.

pulso.jpg

Tráiler de Pulso

Embed - Pulso | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Pulso

“Pulso”, de la creadora, showrunner y productora ejecutiva Zoe Robyn (“The Equalizer”) y el showrunner y productor ejecutivo Carlton Cuse (“Lost”, “Tom Clancy’s Jack Ryan”, “Locke & Key”), cuenta con un elenco principal conformado por Willa Fitzgerald, Colin Woodell (“The Continental: From the World of John Wick”), Jack Bannon (“Pennyworth”), Jessie T. Usher (“The Boys”), Chelsea Muirhead (“Warrior”), Daniela Nieves (“Vampire Academy”), y Jessy Yates (“Law & Order: SVU”).