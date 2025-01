Dos participantes de Gran Hermano podrían ser expulsados luego de esconderse de las cámaras

Los jugadores se mostraron muy juntos en los últimos días y también juegan juntos. Planean estrategias con su compañero Ulises, pero a ellos los une mucho más porque tienen un vínculo amoroso. Tal es así, que se escondieron de las cámaras a besarse, pero los descubrieron.

Embed POR FIN, HUBO CHAPE ENTRE CHIARA Y NANO ABAJO DE LAS SABANAS..



EL YA LE HABIA PEDIDO QUE "BAJARA A TOMAR AGUA" EN UNA CLARA ALUSION A QUE LE CHUPARA LA PIJA..



SE VIENE EL GARCHE MAS ESPERADO?#GranHermanopic.twitter.com/Wd1WdiWIWg — Juan Gualtieri (@gualtieri_juan) January 7, 2025

Utilizaron el baúl de la cama y se acostaron allí a brindarse amor. Pero apareció Luz y abrió la cama. Ellos notaron que fueron encontrados y salieron de ahí, pero todo parece indicar que van a ser sancionados por el Big ya que desafiaron las reglas.

No se pueden esconder ni sacarse el micrófono, por eso fueron advertidos en varias ocasiones. En el único momento que se pueden sacar los mic es cuando entran a la pileta o se van a dormir, de lo contrario, es catalogado como que hacen complot. En este caso fue peor. ¿Expulsión o sanción?

Katia, alias "La Barbie bandida", es la nueva integrante de Gran Hermano: quién es

Katia "La Tana", también conocida como "La Barbie bandida", fue presentada este lunes como la nueva participante de Gran Hermano en reemplazo de Keila Sosa, expulsada del programa por no querer jugar.

La flamante "hermanita" entró a la "casa más famosa del país" arriba de su moto NS 200 totalmente pintada de rosa con stickers de la muñeca Barbie. El recibimiento por parte de sus compañeros fue afectuoso.

En un primer casting que envió al canal dijo que tiene 33 años, es de La Matanza y es madre de una niña de 13 años. Ama las motos y los tatuajes. En sus tiempos libres le gusta salir a andar en moto con sus amigos. Empezó a tatuar hace poco, realiza deliverys con su moto o servicio de mensajería que es "lo que la saca adelante todos los días".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TeConte! (@teconte_ar)

"Me encantan los chicos tatuados y que tengan moto. Si no tienen moto pasó por la casa a buscarlos le tiró cortes, llevo el casco de acompañante y lo llevo de butaca, no tengo problemas. Soy muy caradura", agregó en su descripción.

Y continuó: "Una meta que tengo a futuro es poder invertir en un local para poder tener un negocio, progresar todos los días, y darle una mejor vida a mi hija. Así que prepárense porque voy a todo o nada".