Disney decidió no renovar una de las series más exitosas de Marvel: qué pasó

La compañía estadounidense The Walt Disney Company decidió no renovar una de las series más exitosas de Marvel y sorprendió a los fanáticos luego de lo que fue un 2024 con pocas producciones con éxito .

En diálogo con el portal The Wrap, la actriz y cantante estadounidense Patti LuPone confirmó que Agatha All Along fue cancelada y no tendrá segunda temporada . De esta manera, no habrá una continuidad directa de la historia que introdujo al hijo de Wanda Maximoff al Universo Cinematográfico de Marvel.

Además, LuPone reveló que le preguntó a la directora Jac Schaeffer la razón por la que no se realizará una nueva entrega de Agatha All Along y contó cuál fue su respuesta. "No hago segundas temporadas, me pidieron que hiciera una segunda temporada de WandaVision y no la hice", aseguró sobre su forma de ver las series.

Teen Agatha All Along William Kaplan y Agatha fueron los protagonistas de Agatha All Along. Marvel Studios

Vale recordar que ya está en desarrollo la serie Vision Quest, la cual revelará qué ocurrió con el personaje interpretado por Paul Bettany tras WandaVision y será la segunda spin-off de la producción original. Por eso, es probable que allí se muestre qué será del futuro de Agatha Harkness y Billy Maximoff.

