De qué tratan las temporadas de Sex and the City que llegaron a Netflix y prometen ser tendencia

La licencia de "Sex and the City" a Netflix define uno de los últimos acuerdos de la plataforma, siguiendo el éxito reinventado de otras series como "Suits". (Créditos: HBO)

Un millonario acuerdo entre Netflix y Warner Bros Discovery por los derechos de distribución de la emblemática serie Sexo en la Ciudad (Sex and the City), beneficiará a los usuarios de la n roja tanto de Estados Unidos como Latinoamérica. El 2 de marzo, la plataforma anunció la llegada de todas las temporadas del aclamado show y los 94 episodios llegarán al streaming el 1 de abril de 2024.

La famosa narrativa de cuatro inseparables amigas tuvo una duración de seis temporadas emitidas desde 1998 hasta 2004. Fue nominada 50 veces a los Premios Emmy en distintas categorías, obteniendo siete victorias incluyendo Mejor serie de comedia, Mejor casting en una serie de comedia (2), Mejor dirección para una serie de comedia, Mejor actriz principal (Sarah Jessica Parker) y Mejor actriz de reparto (Cynthia Nixon). Su paso por los Globos de Oro también fue épico, con ocho premios alcanzados en el periodo que la serie se transmitió por pantalla chica.

sex and the city

Sinopsis de Sex and the City, la histórica serie que llegó a Netflix

La producción estadounidense sigue las aventuras amorosas y sexuales de cuatro neoyorquinas solteras e independientes: la periodista Carrie Bradshaw (Parker) y sus tres mejores amigas, la abogada Miranda (Cynthia Nixon), la metódica Charlotte York (Kristin Davis) y la atrevida Samantha Jones (Kim Cattrall). El programa se hizo famoso por rodar escenas en las calles, los bares, restaurantes y discotecas de Nueva York. En un principio la serie se basó en un compilación de artículos de Candace Bushnell ("Sex and the City") publicados en el "New York Observer". Sin embargo, a partir de la segunda temporada, la serie empezó a soltarse de los textos publicados logrando obtener 7 Premios Emmy y 8 Globos de Oro.

Tráiler de Sex and the City

Embed - Tráiler | Sex and the City: La película

Reparto de Sex and the City