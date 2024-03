De qué se trata La reina de las lágrimas, el k-drama que es tendencia en Netflix y alcanzó lo más visto de la semana

Escrita por Park Ji-eun (Crash Landing on You) y dirigida por Jang Young-woo (Sweet Home) y Kim Hee-won (Vincenzo), la ficción tiene 16 episodios y los roles principales están a cargo de Kim Soo Hyun (Está bien no estar bien) y Kim Ji Won (Mi diario de liberación). Es la primera vez que ambos artistas trabajan en una misma producción, y más aún como dupla casada. “Soy una gran fan suya. Vi mucho de su trabajo antes. Cuando me dieron la noticia, incluso antes de que nos conociéramos en persona, estaba muy nerviosa y emocionada”, expresó la actriz de Descendientes del sol sobre su colega. “Él resultó el compañero perfecto para trabajar. Disfruté mucho el rodaje”.