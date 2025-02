¿Cuál es la serie de Marvel que debés ver antes de Capitán América: Brave New World? Antes de disfrutarla, es clave tener en cuenta una producción que muestra la transición de Sam Wilson (Falcon) a convertirse en el nuevo Capitán América , luego de que Steve Rogers dejara el manto.

Captain America: Brave New World, la antesala del regreso de los Vengadores

La trama de la pieza audiovisual profundiza en su lucha interna con la responsabilidad de portar el escudo y en las tensiones políticas que surgen en el UCM, lo cual es crucial para entender la dinámica de Brave New World. También es útil haber visto "Vengadores: Endgame", ya que establece el contexto en el que Sam Wilson toma el rol de Capitán América, y el fin de la historia de Steve Rogers. Aunque no es estrictamente necesario, "Eternals" podría dar algo de contexto adicional, ya que se conecta con eventos globales que pueden influir en la trama.

Recordemos que Capitán América: Brave New World sigue a Sam Wilson, quien, tras asumir el manto de Capitán América, se enfrenta a un incidente internacional que amenaza con desatar un conflicto global. Debe descubrir la verdad detrás de una conspiración mundial antes de que el verdadero cerebro detrás del plan sumerja al mundo en el caos.

Falcon y el Soldado de Invierno

Qué serie de Marvel es fundamental para ver antes de Capitán América: Brave New World

Falcon y el Soldado de Invierno (The Falcon and the Winter Soldier) es una serie de Marvel que forma parte de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Se estrenó en Disney+ en marzo de 2021 y fue una de las primeras partes de esta fase para la plataforma.

La historia sigue a Sam Wilson (interpretado por Anthony Mackie) y Bucky Barnes (interpretado por Sebastian Stan), quienes deben enfrentarse a nuevas amenazas en un mundo sin Steve Rogers (el Capitán América). Tras los eventos de Vengadores: Endgame, Sam se encuentra en una lucha interna sobre si debe tomar el manto del Capitán América, mientras Bucky lucha con su pasado como el Soldado de Invierno.

En la trama, aparece un nuevo grupo radical llamado Flag Smashers, cuyo objetivo es unificar el mundo bajo el concepto de "un mundo sin fronteras". Sam y Bucky se ven obligados a trabajar juntos para detenerlos mientras enfrentan sus propios dilemas personales. Además, se exploran temas sobre la identidad, el legado del Capitán América y la política en el UCM, particularmente sobre el racismo que Sam enfrenta al intentar convertirse en el nuevo Capitán América. Asimismo, la narrativa consta de 6 episodios, con una duración de aproximadamente 45-50 minutos por capítulo.