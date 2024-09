Cuál es la nueva serie romántica que estrenó Netflix: aborda la religión y le agrega toques de comedia

Ahora, los actores se embarcan en una nueva aventura de la mano de la n roja, ofreciendo al espectador Nadie quiere eso, una producción que estará disponible en la plataforma de streaming desde el próximo 26 de septiembre.

Una presentadora de pódcast y un rabino que acaba de quedar soltero se enamoran. ¿Podrá su relación sobrevivir a sus distintos estilos de vida y sus entrometidas familias?, describe la sinopsis oficial.

La ficción es un relato basado en una experiencia personal de la propia creadora, Erin Foster. ''Este programa está basado en la única buena decisión que tomé en mi vida: enamorarme de un buen chico judío'', desveló en Tudum, el evento anual de Netflix. ''Pero me di cuenta de que ser feliz es mucho más difícil que ser miserable. Entonces, creé este programa basado en todas las formas en que encontrar a la persona adecuada puede ser tan difícil. Nadie quiere esto, pero nosotros sí, y eso es todo lo que importa'', expresó.

