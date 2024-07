Cuál es la microbikini de moda que volvió a lucir Georgina Rodríguez en sus vacaciones con Cristiano Ronaldo

MKS: "Me terminé enamorando de la idea de sentarme, escribir y armar melodías"

La publicación no tardó en recibir miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores, quienes elogiaron su look y su estilo. Como cada vez que sube una foto a su cuenta de Instagram, Georgina Rodriguez marcó tendencia y confirmó que es una de las influencers más importantes en el mundo de la moda y en el entorno digital, siempre marcando tendencia con sus outfits playeros.

Wanda Nara aprovechó las playas de Brasil para mostrar la microbikini total black que es furor para el verano

Wanda Nara continúa disfrutando de las playas de Río de Janeiro junto a sus hijas Isabella y Francesca Icardi. Tras su separación de Mauro Icardi, la empresaria optó por unas vacaciones en Brasil para escapar del frío de Buenos Aires y marcó tendencia con su look que incluyó una microbikini.

En la arena blanca y junto al mar, la influencer se mostró con un look en el que mostró los detalles de una microbikini total black colaless, la cual complementó con accesorios de marcas de alta gama. El conjunto de dos piezas es clásico, con un corpiño triangular con recortes en telas negras y una bombacha colaless diminuta y muy cavada.

En una de las fotos, Wanda Nara combinó su traje de baño con un pañuelo marrón de Gucci, gafas de sol estilo aviador y un bolso playero de Dior. En otra de las fotos, se la pudo ver con otros accesorios, como un pañuelo estampado y joyería de Miu Miu.

En la publicación de Instagram, que rápidamente acumuló miles de "me gusta", la modelo escribió: “Tengo todo eso que me gusta”, acompañado de emojis de sombrillas, helados, frutas y animales. Con cada posteo, la empresaria sigue marcando tendencia y reafirmando su posición como ícono de estilo y moda.

