Cuál es el actor que los fanáticos de Marvel rechazaron pero quiere volver al UCM

Marvel ha dado vida a muchos superhéroes en la pantalla , pero no todos han logrado consolidarse. Hace algunos años, cuando la compañía comenzó a apostar por las series en Netflix , presentó a cuatro héroes que luego se unirían en The Defenders . Mientras Daredevil, Jessica Jones y Luke Cage recibieron elogios , Iron Fist no tuvo la misma suerte. La serie que protagonizó este actor en cuestión fue duramente criticada y terminó siendo la menos querida del grupo .

Qué actor quiere volver a ser un personaje de Marvel pero no es bien recibido por los fanáticos

Se trata del actor británico Finn Jones, quien comentó: “Soy muy consciente de las críticas hacia mi personaje y mi actuación”. “Mi respuesta a eso es: denme una maldita oportunidad. Estoy listo y quiero probar que la gente se equivocó”, agregó. Con el regreso de Charlie Cox como Daredevil y la posible reincorporación de Krysten Ritter y Mike Colter, Jones no quiere quedarse atrás y espera que Marvel le dé una segunda chance.

finn-jones-de-juego-de-tronos-a-the-defenders-soy-tan-cabezon-como-iron-fist.jpg

El MCU ha empezado a recuperar personajes de las series de Netflix, como quedó demostrado con el regreso de Daredevil en Spider-Man: No Way Home y She-Hulk, además de la nueva serie Daredevil: Born Again. Sin embargo, no todos los héroes han sido confirmados para volver. Mientras que Jessica Jones y Luke Cage siguen en el aire, el nombre de Iron Fist parece estar completamente fuera de los planes de Marvel Studios, al menos por ahora.

Jones interpretó a Danny Rand entre 2017 y 2018 en Iron Fist, The Defenders y un episodio de Luke Cage. La serie fue la menos querida de las producciones de Marvel en Netflix, principalmente por su guion y la falta de impacto del personaje en la historia general. Aun así, el actor cree que con un mejor enfoque y dirección, Iron Fist podría tener una segunda vida en el MCU.

Brad Winderbaum, director de streaming y televisión de Marvel Studios, comentó recientemente que están explorando la posibilidad de traer de vuelta a los héroes de la gran N roja. “No podemos confirmar nada aún, pero estamos viendo todas las posibilidades”, declaró en una entrevista. Si bien esto abre una puerta de esperanza, el silencio en torno a Finn Jones indica que su regreso no está en los planes inmediatos del estudio.