Así es la vida de Antonella Cavalieri, la ex novia de Paulo Dybala

Antes de conocer a Oriana Sabatini , Paulo Dybala había entablado una relación con Antonella Cavalieri , una joven que dejó todo por amor, pero no fue retribuido. El futbolista de la Selección Argentina y la influencer estuvieron juntos por cuatro años , específicamente durante el paso de Instituto al fútbol italiano.

En la misma linea aseguró: "La popularidad y las chicas que se le insinuaban arruinaron nuestra historia”. Esta confesión sucedió poco después de la oficialización de Paulo Dybala con Oriana Sabatini. Su relación terminó en 2018 cuando conoció a la cantante y actriz.

Sin embargo, aprovechó la repentina fama para lanzarse como influencer y utilizó las redes sociales para atravesar el duelo de la relación con el futbolista de la Roma. Actualmente, cuenta con casi 300 mil seguidores en su perfil de Instagram donde muestra sus looks, incluidos aquellos que utiliza para alentar a su querido Boca Juniors.

Antonella Cavalieri Antonella Cavalieri

Paulo Dybala se casó con Oriana Sabatini

Luego de seis años de relación y tras una romántica pedida en la Fontana Di Trevi, Paulo Dybala y Oriana Sabatini celebraron su casamiento frente a sus seres queridos. La famosa pareja dió el sí a mediados de 2024 con la presencia de su familia y varios jugadores de la Selección Argentina, entre las 300 personas que fueron invitadas a la fiesta.

La boda se llevó a cabo el 20 de julio en la provincia de Buenos Aires, más específicamente el Dok Haras de Exaltación de la Cruz. La actriz y cantante no pudo ocultar su emoción al cumplir uno de los más grandes sueños junto al amor de su vida. Por su parte, en los videos exclusivos de la ceremonía, se vio a un Dybala completamente enamorado y con lágrimas de felicidad mientras leía sus votos.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala Oriana Sabatini

“Nos conocimos muy de a poco. A veces paseo por el recuerdo y no veo nuestros primeros encuentros. Vamos lento. Eso siempre me gustó. En un mundo de velocidad, nosotros fuimos un reloj de arena. Me acuerdo viajar desde Córdoba para venir a verte. La gente que te tiene cerca vive mejor, es más feliz. Es así, Ori”, le expresó el futbolista a su flamante esposa.