Ángel De Brito confirmó a quiénes denunciará Daniela Celis tras la polémica por su embarazo

Sin embargo, en el programa LAM, conducido por Ángel De Brito, dialogó con Smith para aclarar la situación: "Lo aclaro ahora, el juicio que va a hacer Daniela con su abogada no es contra Pilar, no es contra nadie que haya publicado la información, sino que va contra la clínica, porque la clínica es la que filtró la información, porque fue muy precisa, que va a tener dos", aclaró el conductor.

En esa línea, Smith aclaró que a ella le llegó un documento, como un análisis de sangre, donde confirmaba el embarazo, pero ella decidió no compartirlo. "Un documento... No es lo mismo una información que un documento. A mí el documento me llegó y no lo publiqué. Cuando lo vi me parecía que era un montón... Pero otra cosa es decir 'sí, está embarazada', yo lo fui llevando", señaló la periodista.

"Me pone feliz formar una familia con ella".



"Estoy re emocionada".



Daniela y Thiago de Gran Hermano revelaron los posibles nombres para sus hijos

Los exparticipantes de Gran Hermano 2022, Thiago Medina y Daniela Celis, revelaron todos los posibles nombres que pensaron para sus futuros hijos gemelos.

En diálogo con el programa A la Barbarossa, Daniela Celis fue consultada por la conductora y reveló: "Tenemos una lista de nombres, de hombres y de mujeres. Es difícil conseguir uno y tenemos que conseguir dos". Así, hizo énfasis en las dificultades a la hora de la elección, ya que no se trata de un solo bebé.

Al respecto, la integrante del ciclo Fuera de Joda confesó: "De nenes tenemos anotado Ivo y Teo. De nenas también tenemos anotados. Thiago está enamorado del nombre Roma. Yo le dije que me gusta, pero que sentía que estaba quemado, pero está en la lista". De esta manera, se encargó de dar los primeros detalles sobre sus hijos.

De igual manera, en el caso que se trate de gemelas, Daniela aseguró: "También me gusta Gema, Amelie y Aimé. Nos gustan nombres cortitos". Para finalizar, Thiago Medina remarcó que tiene en mente Roma y Laila, aunque en ese caso deberían ser gemelos de diferentes géneros.