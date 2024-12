Mientras ErreWay se prepara para salir de gira mundial, recordamos al resto de los actores juveniles que le dieron vida a los estudiantes del Elite Way School.

A 21 años del final de Rebelde Way, qué pasó con el elenco del éxito juvenil creado por Cris Morena

C5N le cumplió el sueño a dos fanáticos de No te va gustar en el Movistar Arena

El grupo pop, que revolucionó los escenarios del país y del mundo, tuvo su origen en Rebelde Way, la novela creada por Cris Morena para el público adolescente , estrenada en el 2002 en la pantalla del desaparecido Azul TV y que a mediados de 2003 se mudó a América TV donde, el 18 de diciembre, finalizó luego de 318 capítulos.

Centrada en la historia de un grupo de alumnos de un colegio secundario muy exclusivo, contó con un elenco encabezado por Catherine Fulop, Boy Olmi, Martín Seefeld y Fernán Mirás. En tanto, los ErreWay estelarizaban el numeroso grupo juvenil que, a lo largo de las dos temporadas, se renovó en varias ocasiones.

Rebelde Way

A 21 años del final del exitoso programa, distinta fue la suerte que corrió cada uno de esos jóvenes actores: mientras algunos se alejaron de los medios, otros suelen ser noticia ocasionalmente. Sin ir más lejos, mientras Luisana Lopilato, Benjamín Rojas y Felipe Colombo continuaron con sus exitosas carreras haciendo tele, cine y teatro, Bordonaba estuvo alejada de la exposición mediática durante unos 15 años.

Georgina Mollo, Diego Mesaglio y Diego García hace algunas semanas atrás confirmaron su participación en la gira reecuentro de Chiquititas. Los tres actores, antes de ser Luna, Guido y Marcos, fueron algunos de los recordados huérfanos del primer éxito infantil de Cris Morena.

Diego Mesaglio, Georgina Mollo y Diego García

Una de las pocas que se mantuvo constante en los medios fue Micaela Vázquez, que interpretaba a Pilar Dunoff. La actriz participó en grandes éxitos como Floricienta y Dulce Amor, participó en decenas de novelas y encontró una veta como conductora. Luego de estar al frente de distintos ciclos deportivos, desde 2022 se volcó al mundo del streaming y conduce Antes Que Nadie en Luzu.

En cuanto a su vida personal, fue sin quererlo protagonista de un escándalo: su relación con Fernando Gago estaba en su mejor momento cuando se enteró que el futbolista la engañaba con Gisela Dulko. “Un día, la arquitecta me reenvía un mail que le había escrito Fernando, y en el hilo de respuestas aparecía uno que él le había mandado a Gisela, donde le ponía: ‘Mirá cómo está quedando nuestro nidito de amor’”, relató a actriz sobre el momento exacto en el que se enteró de la infidelidad.

Micaela Vázquez

Antes de interpretar a Nico en Rebelde Way, Guillermo Santa Cruz fue parte de Chiquititas durante cuatro temporadas y antes participó en tiras como Flavia: corazón de tiza, Dulce Ana y Más allá del horizonte. Tras el final de la primera temporada, se fue de la novela y por muchos años existió un misterio respecto al motivo de su salida. Hace algunos años, Diego García en un vivo de Instagram reveló que Santa Cruz quedó afuera del éxito por negarse a hacer la versión teatral, algo que Cris Morena no perdonó.

A través de las redes sociales, se puede seguir algo de su actualidad. Se recibió de licenciado en economía, profesión que ejerce hoy en día, y además descubrió en el baile una pasión: es bailarín de salsa y bachata e incluso compite internacionalmente en estos ritmos.

Guillermo Santa Cruz

Ángeles Balbiani es recordada por su Felicitas, la leal amiga de Mía Colucci, el personaje de Lopilato. Luego de Rebelde Way participó en Floricienta, donde le dio vida a la hermana de la malvada Delfina y la hija de Malala. Años más tarde, encontró una veta como panelista en ciclos de actualidad y espectáculos, entre ellos Pampita Online, junto a su amiga Pampita, e Intrusos.

Tuvo dos hijos: Benjamín, con su exesposo Félix Maglione, y Cósimo, junto a su actual pareja Juan Ciampi. Hace algunas semanas atrás reveló en Instagram que se comprometió. ¿Habrá boda?

Ángeles Balbiani

Victoria Maurette fue una de las pocas que continuó con la música tras el final del programa. La joven que interpretó a Vico se dedicó a pleno a su carrera y lanzó cinco discos hasta el momento: Victoria (2009), Get Together (2019), Eterna (EP) (2021), Pop Me (2022) y Alter Ego (2024). En cuanto a la actuación, protagonizó varias películas independientes en Argentina y Estados Unidos, participó en Ricos y Mocosos, Casi Ángeles y Jake & Blake.

En cuanto a su vida personal, está de novia desde hace varios años con Agustín Pardella, quien personificó a Nando Parrado en el éxito de Netflix La sociedad de la nieve.

Victoria Maurette

Luján, la inseparable amiga de Marizza Spirito, fue el papel con el que conocimos a Jazmín Beccar Varela, hermana de Felicitas, la exintegrante del recordado Jugate Conmigo. Tras el final de la novela, la actriz volvió a trabajar con Camila Bordonaba en El patrón de la vereda y afianzaron su amistad. Incluso, durante el retiro de los medios de la cantante de ErreWay, Jazmín ofició de portavoz en reiteradas ocasiones.

Tuvo a su hijo Tito con su primer esposo y, años más tarde, sorprendió a todos al contar que estaba en pareja con una mujer. La historia de amor con Sofía prosperó, se casaron y tuvieron una hija, Simona.

Jazmín Beccar Varela

Coco Maggio había participado en Chiquititas y la productora lo convocó para que le pusiera el cuerpo a Tomás, uno de los amigos del personaje de Benjamín Rojas. En ese momento, el joven actor también estudiaba periodismo, carrera que logró terminar y a la que se dedicó años más tarde, especialmente como conductor de ciclos deportivos.

Es un auténtico trotamundos: vivió en Israel, España y Perú, donde conoció a su esposa Mayi Sánchez. Logró unir su pasión por el deporte con su profesión y creó un blog de viajes donde comparte sus recorridos y experiencias y los sube a YouTube.

En la tele actuó también en Romeo y Julieta, Floricienta, El Refugio y Enséñame a vivir y condujo Fans, Tendencia, Tackle de primera y Rugby Fun.