Video: así apoyaba el Gordo Dan la candidatura del concejal libertario que pedía favores sexuales

Todo comenzó con la filtración de un audio en el cual la denunciante, quien también fue elegida como convencional municipal por la capital salteña, afirma en el audio que López retenía parte de su salario: "Querés hacer caja con 500 mil al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedás con 200 y me quedan 300", le reclama. Ante esto, el concejal responde: "No me forreés, dejá de forrearme y te voy a escuchar".

El momento más controvertido ocurre segundos después cuando López insinúa que podría reducirle los descuentos si ella accedía a mantener relaciones sexuales con él. "Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pito te descontaba $10 mil", se le escucha decir. "¡¿Creés que soy una puta?!", reacciona la mujer.

La mujer presentó una denuncia penal, por lo que el caso ya fue derivado a la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual Número 3, que puso en marcha una investigación preliminar.

El comunicado de La Libertad Avanza Salta

Luego de que el escándalo tomara gran dimensión, desde el espacio político publicaron un comunicado en redes sociales, donde enfatizaron: "Nos regimos por la ley, la transparencia y la ficha limpia. No amparamos a quienes comprometan la honorabilidad del espacio. Confiamos en la Justicia y reafirmamos nuestro compromiso con una política de ejemplaridad".

El Gordo Dan tuvo que salir a pedir disculpas por el apoyo al concejal libertario

"Pido disculpas públicas por el endorsment que le di a este hijo de puta. La política y los armados políticos nacionales son gigantescos, hay mucha gente, muchos cargos, electorales y no electorales, y por una cuestión estadística se te va a colar siempre algún psicópata, algún degenerado o algún delincuente", publicó el streamer libertario en su cuenta de X.

En el mismo sentido, marcó que "la diferencia está en como reaccionás cuando sucede eso. Nosotros y yo personalmente reacciono, no encubriéndolo ni haciéndome el pelotudo sino pidiendo que lo expulsen del partido, que se cumpla la ley y vaya en cana si es que es cierto que pedía guita a cambio de favores sexuales".

"Tengo entendido que ya lo expulsaron. Así que ahora falta todo lo otro. Ex-concejal Pablo López, ojalá te mueras", concluyó.