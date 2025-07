Escándalo en La Libertad Avanza: revelaron audios en los que un concejal pedía favores sexuales

La denunciante, quien también fue elegida como convencional municipal por la capital salteña, afirma en el audio que López retenía parte de su salario: "Querés hacer caja con 500 mil al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedás con 200 y me quedan 300", le reclama. Ante esto, el concejal responde: "No me forreés, dejá de forrearme y te voy a escuchar".