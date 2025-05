Una diputada del PRO cuestionó la falta de conducción de Mauricio Macri

"No necesito cambiar de partido para pensar como pensé toda la vida" , afirmó a radio Rivadavia, y ratificó su acompañamiento al rumbo del gobierno libertario, al señalar que la mayoría de sus proyectos legislativos están en línea con la agenda oficialista: equilibrio fiscal, lucha contra la inflación, reducción del Estado y defensa de la libertad individual.

"Ese era el rumbo que debía seguir el PRO tras las PASO que ganó Patricia Bullrich. Pero eso no fue general. El partido no está representando esa voluntad popular y quedó sacudido", remarcó la diputada.

Patricia Vasquez PRO

Consultada sobre la actitud de Macri tras los resultados adversos en la Ciudad, consideró que "otro líder, con formas más tradicionales, se hubiera quedado a contener a las bases", y criticó duramente la falta de dirección y contención del partido: "Disolvieron el Consejo Consultivo del PRO sin siquiera avisarnos".

Vásquez sostuvo que hay una "unidad de convicción" con el gobierno de La Libertad Avanza y que el objetivo común es claro: "Desterrar al kirchnerismo de una vez y para siempre, sobre todo en la provincia de Buenos Aires".

Sobre las críticas a las formas del oficialismo libertario, la diputada fue tajante: "La manera te puede gustar o no, pero el rumbo es el correcto. Hoy hay menos inflación, más libertad, se achicó el Estado, no hay piquetes, se declaró la educación como servicio esencial. Lo importante es eso, no el tono con el que se dice".