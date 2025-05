Huracán está que arde: superó a Independiente por penales y es el primer finalista del Torneo Apertura

El Rojo se lo vio nervioso, atado a sus propias dudas y la visita aprovechó. Fue Rodrigo Rey, otra vez, el responsable de que el arco del local no sufriera goles en el inicio del partido. Un mano a mano con César Ibáñez y un cabezazo de Walter Mazzantti fueron las salvadas del 1 de Independiente, uno de los puntos más altos.

Independiente Huracan Fabio Pereyra y Diego Tarzia, en disputa del balón. @Independiente

En el segundo tiempo, el partido se rompió. Propio de los nervios de ambos equipos, los dos arqueros comenzaron a ser figuras. Una sucesión de goles errados, y remates desviados fue la etapa complementaria, con un partido de ida y vuelta para el infarto. El Rojo lo tuvo con una media vuelta de Matías Giménez, un tiro de media distancia del chileno Felipe Loyola y un derechazo de Luciano Cabral que insólitamente no entró, en un mejor nivel del local con respecto a la primera etapa.

Huracán no se quedó atrás y esperó el error de rival para atacar agazapado. Así llegaron las dos chances de Matko Miljevic, el estadounidense del Globo, que no sólo desperdició, sino que también demostró que no era su noche. Y para resaltar el tapadón de Rey para sacar el testazo a quemarropa de Fabio Pereyra al córner. Los penales eran inevitable.

independiente huracan Sebastián Valdez, de Independiente, lucha el balón con Matko Miljevic, del Globo. Fotobaires

La definición desde los 12 pasos fue tan infartante como en los 90 minutos. El goleador Gabriel Ávalos abrió la tanda con un remate al travesaño, y Huracán parecía llevarse la serie pero apareció Rey para ahogarle el grito al Colo Gil en el final. Sin embargo, tras la tanda de cinco tiro, Santiago Hidalgo no pudo con Hernán Galíndez y desató el delirio de todo el plantel del Globo.

Así, el equipo de Frank Kudelka logró un merecidísimo pasaje a la final del campeonato local, que será el próximo domingo 1 de junio en Santiago del Estero. Su rival saldrá del cruce de este domingo entre San Lorenzo y Platense, que jugarán a partir de las 16 en el Nuevo Gasómetro.

Independiente frente a Huracán: las formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera (Pablo Galdames), Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Álvaro Angulo; Iván Marcone (Rodrigo Fernández Cedrés), Luciano Cabral (Lautaro Millán), Felipe Loyola; Diego Tarzia (Santiago Hidalgo), Matías Gímenez (Gabriel Ávalos) y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

Huracán: Hernán Galindez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Marco Pellegrino, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil, Walter Mazzantti; Matko Miljevic, Agustín Urzi (Gabriel Alanís) y Eric Ramírez (Leonardo Sequeira). DT: Frank Kudelka.

Mirá el resumen del pase a la final de Huracán sobre Independiente