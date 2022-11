Ubeira, tras el pedido de recusación: "Le pedimos a la jueza que vaya a lugares a los que no tiene ganas de ir"

Ubeira, sobre el atentado contra Cristina Kirchner: "Le pedimos a la jueza es que vaya a lugares que no tiene ganas de ir"

Luego de que Cristina Kirchner anunciara mediante un video compartido en su cuenta de Twitter que su defensa recusará a la jueza María Eugenia Capuchetti por falta de actividad , José Manuel Ubeira, su abogado, criticó con dureza el accionar de la magistrada. "La actividad que se le pide a la jueza es que vaya a lugares que no tiene ganas de ir porque le pagamos por eso ", reclamó.

En la misma línea, el representante legal de la vicepresidenta en la causa por el intento de magnicidio contra su persona señaló que " la justificación sobre por qué determinadas medidas no se hicieron es endeble e inexistente" . Allí está comprendido el fallido accionar investigativo en el teléfono de Fernando Sabag Montiel, cuyos datos se perdieron y no llegaron a ser peritados en tiempo y forma.

"Nos quejamos porque hicimos cantidad de presentaciones, pero esas pistas las perdimos y no las podemos recuperar más. Tener un juez que no tiene ganas de investigar en diversas áreas no nos sirve", enfatizó.

Además, Ubeira no pudo ocultar su indignación tras la liberación de Jonathan Morel y lanzó: "Recibió un pago millonario y lo dejan en libertad. Está creando una moralidad para que cualquiera pueda hacer cualquier cosa porque no tiene costo. La responsabilidad es de ellos (por la Cámara)".

Por eso, el abogado reflexionó: "La decisión de Capuchetti fue validada por la Cámara, la estructura de pensamiento es la misma y nosotros evidenciamos un financiamiento que apunta al ala del PRO. Más claro echale agua". Ante eso, adelantó que presentarán la causa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos "porque en el ámbito federal de nuestro país (Cristina Kirchner) no va a encontrar un tramo de justicia".

Los violentos audios del líder de Revolución Federal días antes del atentado a Cristina Kirchner

Nuevas conversaciones entre Jonathan Morel, Leonardo Sosa y otros integrantes de Revolución Federal salieron a la luz, donde previo al atentado hablaban de matar a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a los manifestantes que se acercaron a brindarle su apoyo a la vicepresidenta en su departamento de Recoleta.

C5N reveló diálogos que los integrantes del grupo de extrema derecha tuvieron vía Twitter Space el 27 de agosto pasado, días previos al intento de magnicidio.

Morel y Sosa están procesados junto a Gastón Guerra y Sabrina Basile, en la causa que el rol de Revolución Federal en un presunto un plan criminal que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor.

El diálogo de los integrantes de Revolución Federal

Morel- “Hay que matarlos”.

Sosa- "Bueno matemoslo pero, ¿te preguntas quién lo va a hacer? ¿Dónde están los retirados de las Fuerzas Armadas? ¿Dónde están los militares? ¿Dónde están los nacionalistas? ¿Dónde están los libertarios polenta? ¿Dónde está Cuneo que tanto la boquea por esa radio de mierda que tiene?".

En el medio de la conversación hablan de tirarle agua a los manifestantes desde los departamentos de Recoleta y un integrante anónimo propone que más que agua hay que tirarle nafta a los manifestantes.

Morel- “Si, si, por favor nafta. Llevo los camiones de aeroparque, una bomba, algo, que hagan algo (...) hay que matarlos y educar a los nuevos, esto está perdido”.

Otras amenazas de Morel

“Hay que matarlos, hay que hacer algo por favor, pongan mano dura, todos contra una pared, no puede ser que hagan lo que quiera, los ciudadanos de bien tenemos las bolas llenas de que hagan lo que quieran (…) sino la gente se va a empezar a organizar y los vamos a empezar a combatir nosotros mismos”, fue otra de las declaraciones que realizó Morel previo al atentado en las redes sociales.

Investigan posibles vínculos entre Revolución Federal y Brenda Uliarte

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi solicitó a su colega María Eugenia Capuchetti que le remita copias de elementos incorporados a la causa en la que se investiga el atentado contra la vicepresidenta, con el objetivo de esclarecer si existen vínculos entre una de las atacantes, Brenda Uliarte, y la organización Revolución Federal.

El magistrado requirió la información a partir de una presentación realizada por la querella de Cristina Kirchner. "La incitación a la violencia llevada adelante por Revolución Federal generó efectos concretos", habían afirmado los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal.

"Hay tres puntos de conexión que demuestran el nexo entre Brenda Uliarte y sus conductas, por un lado, y Revolución Federal, por el otro. Dos de ellos tienen que ver con la presencia de Uliarte en manifestaciones organizadas por el grupo de Jonathan Morel; una tercera, con el reconocimiento y la difusión de la figura de Brenda Uliarte como 'la chica de los copitos' por parte de Revolución Federal", habían precisado los abogados.