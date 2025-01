Tras el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, el Gobierno amenaza con más despidos

El gobierno de Javier Milei comenzó el 2025 con una intensificación del ataque contra las políticas de memoria, verdad y justicia. Este jueves los trabajadores del Centro Cultural Haroldo Conti, que funciona en el Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA, intentaron ingresar al espacio de Memoria y lo encontraron cerrado con efectivos policiales en la puerta para impedir el ingreso al lugar.

El 31 de diciembre, el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, había informado vía WhatsApp que el lugar permanecería cerrado durante todo enero por "reestructuración" y sus trabajadores quedarán suspendidos hasta nuevo aviso.

El Haroldo Conti es un centro cultural que funciona desde hace más de 16 años en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales centros de detención clandestinos que funcionó durante la última dictadura cívico-militar. Hasta el martes pasado allí se realizaban obras de teatro, conciertos y muestras de literatura, danza y fotografía con temáticas vinculadas a los derechos humanos.

En comunicación con C5N, la secretaria adjunta del ministerio de Justicia de ATE Capital, Nana González Rehermann, contó que desde el comienzo de la gestión libertaria sufrieron despidos en toda la secretaría, la desfinanciación y el desguace del área. "En el centro cultural no tuvimos dirección durante todo el año, no tenemos presupuesto y sin embargo lo mantuvimos programado los trabajadores informándo a las autoridades todas las actividades todos los meses", manifestó.

"En octubre censuraron el Seminario Internacional de Políticas de la Memoria y a partir de allí tuvimos una serie de intervenciones en el Conti. Lo que sabemos es que quieren restructurar la programación para que no se hable de terrorismo de Estado", agregó al señalar que dicho propósito marca una torpeza conceptual por parte del Gobierno porque no hay forma de escindir al centro cultural de la historia del genocidio ocurrido durante la dictadura.

"El centro cultural lleva el nombre de Haroldo Conti, escritor y periodista desaparecido durante la dictadura. Está en el predio de la exEsma que fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Las actividades que realizamos abordan más aspectos que el de la dictadura, pero todo lo que hacemos cobra un sentido particular una vez que uno atraviesa las paredes de ese espacio. No hay forma de escindirse de la historia de ese lugar. Hay mucha torpeza conceptual al pensar que cambiando la programación de un espacio que está en el ExEsma van a lograr que el público no sepa lo que ocurrió allí".

Nana González

Sobre el cierre del Haroldo Conti y la situación de sus trabajadores, González Rehermann advirtió que desde la secretaría no les brindaron mayor información sobre el cierre del espacio que la que informaron vía WhatsApp, donde manifestaron que "el personal queda en guardia pasiva en sus respectivos domicilios, atentos a convocatorias que se cursarán por etapas a los fines aludidos".

"A través de un mensaje de WhatsApp nos avisaron del cierre y de la ´guardia pasiva -dijo, y agregó:- El Estado no puede manejarse de esa manera, tienen que mandar una comunicado formal a través del sistema que tenemos los trabajadores del Estado donde garanticen que quienes no deben presentarse a trabajar tienen garantizado su salario. ¿Quién nos garantiza que nos van a pagar enero si no vamos a trabajar?", preguntó. Ante esa situación, comentó que la decisión de los trabajadores es ir todos los días a su lugar de trabajo para dejar documentado la intención de cumplir con su responsabilidad.

Además el viernes a las 11 de la mañana realizarán una misa a cargo del Padre Lorenzo "Toto" de Vedia y el sábado a las 18 horas un festival "contra los despidos masivos, crueldad, extorsiones, persecución y violencia en la secretaría de Derechos Humanos".

"Vamos a continuar con nuestra lucha para revertir los despidos y poder estar en nuestros espacios de trabajo", completó González Rehermann.

image.png

Victoria Montenegro: "El modelo económico de Milei es el mismo que el de la dictadura"

La legisladora porteña y nieta recuperada número 95 Victoria Montenegro repudió los ajustes y despidos en la secretaría de Derechos Humanos y advirtió que el modelo de Milei es el mismo que el de la dictadura.

"Desde que asumió Milei hemos tenido grandes retrocesos en materia económica, social y en políticas de Derechos Humanos, género, diversidad, derechos humanos y medio ambiente. Todo está siendo brutalmente atacado", expresó Montenegro en comunicación con C5N.

"Es exactamente el mismo modelo económico que el de la dictadura. El escenario es igualmente siniestro, sólo que cambiaron las formas para desplegar su crueldad. Antes lo hacían con las fuerzas armadas y los falcón verdes. Hoy encontraron otros modos de generar muchísimo daño a la sociedad y a todo nuestro pueblo", agregó.

En ese marco señaló que los organismos de derechos humanos dejan en un lugar muy incómodo al Gobierno porque son los que denuncian de qué se trató esa dictadura cuyas políticas siguen presentes en Argentina. "Seguimos teniendo desaparecidos con vida, seguimos buscando los restos de nuestros seres queridos y seguimos pagando la deuda que dejó esa dictadura cívico-militar que le permitió a muchas empresas hacerse con el control de la Argentina. Es por eso que hay una decisión del Presidente, la vicepresidenta, del secretario de Justicia y de todos los que son títeres del poder real de borrar la memoria y la historia de la Argentina".

Para ello Montenegro indicó que desde el comienzo de la gestión el Gobierno está despidiendo trabajadores de áreas claves de la secretaría de Derechos Humanos que son los que se encargan de preservar la memoria, transmitir lo que ocurrió durante la dictadura y realizar investigaciones en búsqueda de la verdad. Sin embargo sostuvo que pese al brutal ajuste no lograrán borrar la lucha del pueblo y la aparición del nieto 138 es una muestra de ello.