Preparan el traslado de la elefanta Kenya a Brasil: cómo será el operativo

El Santuario de Elefantes en Brasil, un espacio de más de 1500 hectáreas, ubicado en el estado de Mato Grosso, está dedicado exclusivamente a brindarles mejor calidad de vida.

Las tareas de entrenamiento fueron lideradas por la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, con la colaboración del Santuario de Elefantes de Brasil y la Fundación Franz Weber.

“Además de estar todo el tiempo con su entrenador, Marcos Flores, se llevaron a cabo diversas tareas sanitarias que culminaron este año gracias al apoyo de las autoridades nacionales y provinciales, así como del gobierno de Brasil y del Santuario de Elefantes Brasil y Fundación Franz Weber, lo que permitió la obtención de los permisos necesarios para su largo viaje hacía una nueva vida”, detalló el Gobierno de Mendoza.

Al mismo tiempo señalaron que se utilizó el método de condicionamiento operante con refuerzo positivo, asegurando que el proceso respete la voluntad del animal. “Se está acostumbrando a la caja de transporte. Ha sido muy amable y proactiva con todo el proceso”, afirmó Flores sobre el trabajo.

La elefanta Kenya recorrerá 3.600 kilómetros en un contenedor especialmente diseñado para elefantes, en cumplimiento con las normativas internacionales de CITES, que dan pautas estrictas para el transporte de animales vivos.

Para el traslado, el animal viajará con solo tres personas que tendrán contacto directo ya que la prioridad es que esté tranquila y se sienta acompañada: Scott Blais, fundador del santuario, la veterinaria experta Trish London y el entrenador de Kenya Marcos Flores.

Embed - Santuario de Elefantes Brasil en Instagram: "Kenya, a elefanta africana que deve chegar ao santuário este ano, recebeu oficialmente sua caixa de transporte! Além de concluir os exames de sangue e os requisitos de quarentena, agora ela tem acesso à caixa anexada ao seu recinto, no Ecoparque Mendoza. Marcos, um tratador do Santuário de Elefantes Brasil, que trabalhou com Johanna, veterinária da Fundação Franz Weber, no treinamento de Kenya para os testes de quarentena, está lá agora ajudando-a a se familiarizar com esse novo ambiente. O processo ainda é recente para Kenya, mas ela está demonstrando uma curiosidade sensata. Ela entra completamente na caixa, mas ainda não está 100% confortável. Como vimos com Pupy, acostumar-se à caixa precisa acontecer no tempo de cada elefante, e cada um reage de maneira diferente. Por isso, seguimos o ritmo de Kenya em sua exploração desse novo "brinquedo". A equipe do ecoparque instalou câmeras de segurança que nos permitem ver se Kenya entra na caixa à noite, quando não há ninguém por perto para influenciar seu comportamento – e ela entra. Os vídeos também possuem áudio, e é possível ouvi-la roncar quando está dentro. Como não parece ser um ronco de nervosismo, consideramos isso um sinal positivo e muito encantador. Como sabemos, pode levar um tempo para alguns elefantes se sentirem seguros em um novo ambiente como a caixa de transporte, enquanto outros decidem que estão prontos imediatamente. Estamos deixando Kenya se acostumar no tempo dos elefantes. #elefantes #elefantesbrasil #seb #santuáriodeelefantes #santuariodeelefantesbrasil #chapadadosguimaraes #matogrosso #vempramanada #Kenya"