Tensión en el Congreso: los jubilados se manifiestan nuevamente ante una fuerte presencia policial

En una jornada que comenzó con un polémico discurso del presidente Javier Milei en el acto central por el aniversario N° 43 de la Guerra de Malvinas, se espera también que esta tarde se sumen al reclamo de los jubilados excombatientes, veteranos y organizaciones sociales.

Jubilados 2 de abril

"Vengo bastante amargado porque no dejó pasar a los excombatientes de Malvinas. Duele mucho porque es algo muy profundo para todos los argentinos. Parece que Milei no tiene corazón", expresó Manuel haciendo mención al evento a puertas cerradas que realizó el Gobierno en el que le negaron la entrada a los excombatientes. También señaló que no sólo reclaman por una mejora de sus jubilaciones sino también por "los enfermos oncológicos que no reciben los medicamentos".

Otro de los presentes relató que la semana pasada fue reprimido por la Policía cuando participaba de la marcha: "Me gasearon muy mal. Pero si el Gobierno, Patricia Bullrich y los sicarios que tienen creen que nos van a asustar o amedrentar, en silla de ruedas o con muletas voy a venir. No nos van a vencer, somos viejos, tenemos memoria y sabemos todo lo que ha pasado el pueblo argentino".

Aunque la convocatoria estaba indicada para las 17, desde horas antes la zona ya estaba cubierta de agentes de la Policía Federal y de Gendarmería. "Es muy grande la cantidad de efectivos que hay, están desplegados carros de Gendarmería, el carro hidrante de la Policía Federal", señaló Daniela Gian desde el móvil de C5N.

