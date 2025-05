La interna entre el PRO y LLA enfría el acuerdo en la provincia de Buenos Aires

“Hoy el acuerdo es inviable”, enfatizan desde el PRO en la semana donde la interna con La Libertad Avanza (LLA) se intensificó y puso en primera fila a los líderes de ambos espacios. Tras la frustrada aprobación del proyecto de Ficha Limpia, y a días de que se celebren los comicios en la Ciudad de Buenos Aires, donde todos los puentes están rotos, la negociación se paralizó en la provincia de Buenos Aires. En las centrales amarillas reconocen que, si bien antes no había avances, todo empeoró con “el ataque violento hacia el PRO y en particular a Mauricio Macri y Silvia Lospennato”.

Sin embargo, no todos los dirigentes del PRO ven un escenario tan adverso para encontrar la síntesis, en particular si se tienen en cuenta dos aspectos: la importancia de presentar una oposición sólida ante el peso que el peronismo tiene en el distrito bonaerense y el margen de negociación que ofrece el calendario electoral.

Esta semana, en una discusión que logró saldar las diferencias de Unión por la Patria (UxP), la Legislatura bonaerense sancionó la reforma del calendario electoral para adaptar los plazos a la fecha de los comicios del 7 de septiembre. De esa forma, el 9 de julio será el límite para cerrar las alianzas, el 19 de julio para el cierre de listas y el 8 de agosto para la presentación de las boletas.

HABEMUS CRONOGRAMAM



Finalmente salió humo blanco de la legislatura bonaerense y en 2 sesiones express se aprobaron las nuevas fechas exigidas por la Justicia.



Así quedan los cierres de lista y alianzas (tratándose de PBA también se presentan en comparación con Nación) — Pablo Salinas (@SalinasPabloJ) May 12, 2025

Dentro del PRO hay una mirada compartida sobre el freno en un posible acuerdo, más allá de los contactos y reuniones semanales que parte de la dirigencia mantiene con el armador bonaerense de LLA, Sebastián Pareja, pero hay distintas miradas sobre algunos puntos que pueden ser determinantes en la conversación. Entre ellos se abren preguntas sobre cómo saldar las diferencias, el impacto que tendrán los resultados de este domingo y si hay margen o no para que haya fugas amarillas a título personal.

Cerca del expresidente ven un escenario de difícil solución dado que, describen, “el Gobierno tomó una postura de atacar hasta a sus propios aliados”. Además, ya no solo apuntan al rol de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sino que observan un cambio en el propio mandatario: “Milei tomó la decisión de ponerle voz a las acciones que su hermana venía ejecutando”.

El sector que viene trabajando para lograr un acuerdo reconoce que hoy la situación “está en stand by”, pero se muestran más optimistas al resaltar que “sigue siendo posible un acuerdo” sobre todo teniendo en cuenta que falta menos de 2 meses para el cierre de alianzas. “Tenemos tiempo, nadie nos apura. No hay nada definido y todo puede suceder aún. Todas las opciones sobre la mesa”, pronostican.

Interna a cielo abierto

La frustrada aprobación del proyecto de Ficha Limpia, una bandera de la candidata a legisladora porteña del PRO, Silvia Lospennato, además de abrir diversas especulaciones, ubicó en el centro de la escena a Javier Milei y a Mauricio Macri. El líder amarillo y Lospennato apuntaron de lleno a la responsabilidad del Presidente para que no se consiguieran los votos, quién como respuesta salió a denunciar "un acuerdo entre Macri y CFK para ensuciarlo".

A raíz de esas declaraciones, Lospennato acusó a Milei de ridículo por hablar de un pacto con la expresidenta, al tiempo que el líder del PRO apuntó directamente contra el libertario: “Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita”. En la misma línea, la diputada María Eugenia Vidal visitó Gelatina y planteó dos escenarios: “O el Gobierno tuvo impericia o hubo un acuerdo para que la ley de Ficha Limpia no saliera”.

Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita — Mauricio Macri (@mauriciomacri) May 12, 2025

Por su parte, Milei decidió redoblar la apuesta con un contundente posteo con un dardo directo para Macri. "El ladrón cree a todos de su misma condición", escribió, en una publicación donde incluyó un fragmento de una entrevista que el periodista Jorge Lanata le realizó a Elisa Carrió en la que responsabilizó al gobierno de Cambiemos de haberle garantizado impunidad a Cristina Fernández de Kirchner.

EL LADRÓN CREE A TODOS DE SU MISMA CONDICIÓN.

Lamento mucho que no entiendan o peor aún, no quieran entender como abordamos la política. Nuestro foco es sacar el país adelante, no polarizar por carencia de ideas (cuyo recurso único es ensuciar por mediocridad).

CIAO! — Javier Milei (@JMilei) May 13, 2025

A esas críticas se sumó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien en diálogo con la prensa le bajó el precio a Macri: “Es un enfrentamiento en el contexto de una campaña electoral, donde Macri tal vez está un poco exaltado, nervioso por el riesgo de poner en juego lo que ha sido su reducto político permanente. Le debe parecer que lo pierde. No sé por qué se pone tan nervioso”.

En este punto, dentro del PRO comparten distintas lecturas sobre el peso que tendrá en la mesa de negociación lo que ocurra este domingo en las elecciones para legisladores porteños. Mientras un sector le resta importancia a los resultados, difícil de sostener en un distrito donde el partido amarillo nació y se consolidó, son varios los que señalan que los números de CABA tendrán mucho impacto a la hora de sentarse a acordar. “Está claro que el adversario en PBA es el kirchnerismo, nos une más el espanto que si salimos segundos o terceros cuartos o decimos en CABA”, remarcan.

Más allá del tiempo que corre para lograr algún tipo de pacto, la pregunta es si, dado el lugar que ocupa cada espacio político, la posibilidad de competir juntos será una cuestión de partidos o más de nombres propios. En este último caso, será importante observar los movimientos de dirigentes históricos del PRO, con un recorrido y peso importante en el espacio. Lo que si descartan es que los dirigentes bullrichistas sigan los pasos de su conductora, quien la semana pasada decidió afiliarse a LLA.