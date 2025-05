Siete militantes de Evolución fueron detenidos durante un acto de Javier Milei

A metros de la campaña que realizaba el oficialismo, con el candidato a legislador porteño Manuel Adorni, fue interceptado durante varias horas la camioneta con las siete personas de Encuentro. "Estábamos realizando una actividad pacifica en defensa de los jubilados. De un momento a otro sucedió que nos retuvieron, no podemos continuar con la actividad. Se presentaron como la Unidad Antiterrorista, nos sacaron los documentos. Nos dijeron que no nos podíamos ir. No nos quisieron dar un acta para que explique la situación", contó Florencia, una de las militantes.

Además, añadió: "Les molestaba que tosiéramos, como una manera simbólica de protesta. Una actividad inofensiva, pacífica. No generaba ningún daño. Nunca intervenimos en la campaña de Adorni".