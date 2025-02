Qué le dijo Santiago Caputo a Javier Milei cuando interrumpió la entrevista con Jonatan Viale

El asesor presidencial frenó el reportaje para advertirle al jefe de Estado que no responda preguntas relacionadas a su estrategia judicial, en medio de las denuncias por el escándalo cripto. "Es un quilombo de la puta madre", le señaló.

Crece la polémica por la entrevista que el presidente Javier Milei le brindó al periodista Jonatan Viale en medio del escándalo cripto, donde el asesor presidencial Santiago Caputo irrumpió para que no responda preguntas relacionadas a su estrategia judicial frente a las denuncias recibidas.

“Perdón sorry sorry, tenemos un problema” , se lo escucha decir al asesor detrás de cámara previo a entrar en escena. ¿Qué? ¿Con esa parte?, le pregunta el periodista de TN. “Sí, cortá ahí”, le responde Caputo. Para luego pedirle que arranque con la pregunta de nuevo.

"Si, sí, estoy. Sí ya sé por qué, por el juicio", agregó Viale visiblemente nervioso e incómodo por la inesperada situación.

En ese momento, Santiago Caputo ingresa en el cuadro de filmación, se acerca al oído del Presidente y le pronuncia: "Es un quilombo de la puta madre. Nosotros vamos a tener que usar esto y meternos un poquito en cosas turbias y esto circula como opinión". "Claro, sí obvio", le responde Milei.

"Si yo entiendo y me doy cuenta. Te puede traer un quilombo judicial", reflexionó Viale previo a intentar retomar las preguntas hacia el Presidente donde le consultó nuevamente sobre lo que pasó con el token $LIBRA y finalizar el reportaje.

Manuel Adorni: "Yo no la hubiese cortado a la entrevista”

El portavoz reveló que estuvo presente en la entrevista que el Presidente le brindó al periodista de TN y dio detalles de por qué se interrumpió con el ingreso del asesor presidencial Santiago Caputo.

“Yo estuve presente en la nota, como estoy siempre presente, excepto las que hace en vivo. El Presidente venía hablando de su cuenta personal de Twitter y en la charla con Viale empiezan a hablar de la estrategia judicial y él empieza a hablar de Cúneo Libarona", sostuvo en un primer momento.

Luego argumentó que "Milei no está en lo fino jurídico" y "equivocado en mi parecer y en el parecer del Presidente, Santiago Caputo corta la entrevista". No había nada malo, de hecho Caputo tiene el defecto por así decirlo de la excelencia, notó que eso podría prestar a la confusión a alguna parte de la audiencia y cortó la nota”, esbozó.

"Terminó la nota y Milei le dijo Santiago 'esto es innecesario'. Fue lo que le transmitimos después a Santiago, él no está habitualmente en las entrevistas y no sabe que la dinámica no es cortar las notas por ningún aspecto, absolutamente por nada”, sumó el vocero.

En pos de relativizar lo ocurrido, Adorni agregó que "fue simplemente eso" y tuvo el objetivo de "no confundir a lo que se dedica el ministro de justicia. No pasó más que eso".

"Después está el juego de las redes, del daño que quieren hacer del otro lado. Todo el mundo sabe que el Presidente no sugiere una sola pregunta, no sugiere un solo tema, simplemente se sienta, escucha las preguntas y las responde. En busca de la excelencia se cometió un error técnico y nada más. Yo no la hubiese cortado a la entrevista”, completó.