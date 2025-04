Fuerte respaldo de Javier Milei para Guillermo Francos: "El gran responsable de la aceleración que tomó la reforma"

"Estamos en año electoral, ayer digamos tuvimos gran festival de doma en dos lugares. Ese gigante que tengo de Jefe de Gabinete, un gran ministro, coordinador y que es el gran responsable de la aceleración que tomó la reforma en la segunda parte del 2024 que hace que este Gobierno viaje a una velocidad sideral", afirmó Milei en la Expo EFI.

Milei (1).jpg Javier Milei durante la 12º edición de la Expo EF.

Durante su discurso, el Presidente destacó, en clave económica, que "concluimos la etapa de la estabilización, hoy es la hora del crecimiento económico”, aunque aclaró: “No quiere decir que las cosas estén perfectas”.

Milei señaló que “siempre el eje es el equilibrio fiscal” y volvió a defender a Luis Caputo al que lo llamó nuevamente como “el mejor ministro de Economía de la historia”.

A su vez, pese a reconocer que “la inflación todavía es alta" aventuró: "Tiene fecha de defunción, a mitad del año que viene, y ahora es el momento de empezar a crecer”.

Posterior a ello, volvió a destacar el levantamiento del cepo: “Abrimos el cepo, porque la libertad no se negocia, la política en este Gobierno se guía por la ética. Es una herramienta monstruosa, no permite que se elija en qué ahorrar. La miserabilidad política decía que no íbamos a abrir el cepo cambiario en un año electoral, que no nos íbamos a arriesgar”.

Las frases más destacadas de Javier Milei en la Expo EFI