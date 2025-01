Patricia Bullrich se metió de lleno en la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel: "El que no se adapta, se va"

“Milei dijo claro hacia dónde iba, los ministros vamos por ahí, el que no se adapta, se va”, afirmó Bullrich.

La ministra de Seguridad , Patricia Bullrich , se metió de lleno este domingo en la feroz interna desatada entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta, Victoria Villarruel , quien cuestionó el bajo sueldo percibido y aseguró que le pagan "dos chirolas" . "El que no se adapta, se va" , aseguró la funcionaria para luego pedirle a la titular de la Cámara Alta que se dedique a "empujar el Senado para sacar las leyes que el país necesita". "Eso es lo que tiene que hacer, adaptarse al cambio en el que va el país”, enfatizó.

Para la funcionaria " esto es una pelea política. Si ella, como dijo ayer el Presidente, dice: ‘Voy a congelarles los sueldos a los senadores’, y a los diez minutos dice: ‘Gano chirolas’, no lo está haciendo por convicción. " Milei dijo claro hacia dónde iba, los ministros vamos por ahí, el que no se adapta, se va” , recordó.

En el mismo sentido, consideró que "el ejemplo es mucho más importante que la palabra” y destacó la actitud de los miembros del Gobierno los cuales consideró que "estamos dando el ejemplo, que no somos un sector privilegiado".

Patricia Bullrich Bullrich valoró que en el gobierno de Javier Milei "se va al hueso“.

"Hace pocos días Villarruel sacó un tuit diciendo que estaba con Milei, que iba seguir las políticas del Gobierno, que no se iba a ningún lado. Bueno, eso es lo que tiene que hacer, adaptarse al cambio en el que va el país”, le manifestó Bullrich a Villaruel.

Patricia Bullrich valoró el primer año de gestión de Javier Milei

"Milei tiene una mirada muy clara para que Argentina deje de funcionar como funcionaba. No quiero entrar en la comparación con Macri, no quiero tener un debate con Macri ni quiero que me titulen contra Macri, pero es la primera vez que se va al hueso“, analizó la titular de Seguridad al hacer un análisis sobre los ultimos gobierno, aunque evitó caer en una nueva interna discursiva con el presidente del PRO.

En el mismo sentido, Bullrich entiende que "se hizo una corrección muy de fondo en relación a cómo se construye y se organiza una sociedad para que no sea una riqueza de que unos le sacan a otros. Es tan profundo el cambio que se ha hecho que ahora lo que va a venir va a ser todo mejor, porque se ha reorganizado un tipo de sociedad”.

“Ha sido un 2024 de devolución de poder a la sociedad, para que produzca, achicando un Estado que se había convertido en un monstruo devorándose a sí mismo”, concluyó.