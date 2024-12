Pablo Moyano cruzó a integrantes de la CGT y dijo que la obligación de los gremialistas es defender a los trabajadores

"Escuchaba algunas declaraciones de algunos dirigentes de la CGT como Gerardo Martínez tratándome de un montón de cosas. Yo le digo a Gerardo que prefiero ser eso, el doble de lo que dijo, pero no tengo causas por entregar a los trabajadores en la dictadura militar", expresó Moyano luego de que el referente de la Uocra lo tildara de ser un "outsider fácilmente usable por el kirchnerismo".

El descargo del camionero continuó: "Lo mismo que este señor Andrés Rodríguez de UPCN. Creo que debe ser uno de los trabajadores más bajo que cobran, también criticándome por la forma. Sesenta años que están en la CGT, ¿No se dan cuenta que ya cumplieron un ciclo? Retírense y dejen el lugar a los trabajadores y a aquellos dirigentes que venimos peleando desde hace mucho tiempo por una Argentina mejor", señaló. Rodríguez había chicaneado a Pablo diciendo que su padre, Hugo Moyano, no se hubiera ido de la CGT.

Antes el camionero le había indicado a su compañeros que la obligación de un dirigente gremial es "defender los derechos de los trabajadores" como el derecho a la indemnización, las paritarias y el laburo digno. "Esa es la obligación y la misión que nadie me va a sacar", afirmó.

Luego habló de su alejamiento de la CGT. "Creo que era un lugar donde no me ataba ningún cargo, ni oficina ni sillón. La militancia es estar con los trabajadores en la calle defendiendo los derechos. Por eso, por más que hoy me haya alejado del cargo de la CGT nadie me va a sacar de la calle defendiendo a todos los trabajadores de todos los sindicatos del país que la están pasando mal", completó.