Pablo Moyano llamó a "construir una alternativa para que la gente acompañe al peronismo"

En diálogo con el stream Eva TV, Moyano cuestionó las medidas económicas del gobierno de Javier Milei : "Estamos frente a un modelo económico que le está causando mucho daño a a la gran mayoría del pueblo argentino y eso generó la necesidad de juntarnos. Si no entendemos lo que está pasando, lo que pasó en estos 11 meses, no entendimos nada".

En tanto, se refirió al rol de los sindicalistas en la sociedad: "Más allá de las diferencias que podamos tener, los dirigentes gremiales no vamos a traicionar a los laburantes y es la bronca que hay de gran parte del movimiento obrero. Ojalá que en la próxima etapa haya más dirigentes, trabajadores y trabajadoras en el Congreso para que no pase esto que pasó en estos meses".

También propuso elaborar otra opción vinculada con el peronismo. "Hay que dejar de lado las diferencias que hay porque el año que viene en las elecciones legislativas van a venir por lo que nos queda. Hoy lo importante es construir una alternativa para que la gente vuelva a creer en el peronismo. Ojalá que esta reorganización sirva para ampliar y que haya un llamado a todos los sectores para construir una alternativa en serio", expresó.

Moyano también criticó los modelos con los que se identifica el jefe de Estado: "La realidad es que hoy él toma como un ejemplo a Marcos Galperin, como el empresario número uno, pero es el mayor explotador que hay en nuestro país y está dentro del Gobierno".

"Lo mismo pasa con Julio Cordero, que es una oveja de los empresarios antes que un Secretario de Trabajo. Él es el abogado de Paolo Rocca y algunos creen que hay que seguir dialogando con ellos pero otros creemos que tenemos que estar en la calle", enfatizó en esta línea.

La renuncia de Pablo Moyano como secretario general de la CGT

El dirigente de Camioneros, Pablo Moyano presentó este viernes su renuncia al cargo de secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) por diferencias con "las medidas tomadas por la mesa chica" de la central obrera.

A través de una escueta nota, de apenas tres líneas, el sindicalista comunicó su decisión: "Me dirijo a ustedes ya que he tomado la decisión de renunciar a mi cargo como Co-Secretario General de la Confederación General de Trabajo, al no coincidir con las decisiones tomadas por la llamada 'mesa chica'".

De esta manera, será su padre Hugo Moyano, líder del Sindicato de Camioneros, quien deberá designar al reemplazante de su hijo mayor en la conducción de la CGT, debido a que los cargos pertenecen a cada organización gremial. Las versiones apuntan a que sería el secretario de Políticas de Transporte del sindicato Omar Pérez, quien ocupará la vacante, ya que es uno de los dirigentes de mayor confianza del titular de la organización gremial.