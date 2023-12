Movilidad jubilatoria: para el defensor de la Tercera Edad, lo que plantea la Ley Ómnibus "es más de lo mismo, pero peor"

" Es una crisis humanitaria. Repetir la historia no cambia las cosas, las empeora . En diciembre de 2019, cuando asumió el presidente Fernández, suspendió la Ley de Movilidad. Porque en 2018 y 2019 habían perdido el 20% del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones. Dijo 'Yo, por decreto, a partir de suspender la Ley de Movilidad, voy a recuperar esos 20%'", recordó.

"Esto nunca pasó y, para sintetizar, en los últimos 4 años las jubilaciones y pensiones perdieron, respecto a la inflación nivel general, 60 puntos. Respecto a la medición de la canasta del jubilado, 100 puntos", explicó, en diálogo con C5N.

"En diciembre de 2019 la mínima eran u$s233, hoy son u$s105. La última canasta del jubilado, publicada el 6 de octubre, con mediciones de septiembre, era de $313 mil. Frente a esto, lo que se plantea es hacer lo mismo. Suspenden la Ley de Movilidad, les dan más a los de la mínima", expresó Semino.

Jubilados PAMI Los jubilados son otro de los sectores afectados por el proyecto de Ley Ómnibus de Javier Milei.

"Esto es absurdo porque los que quedan con la más alta, de $400 mil, son los menos, unos 400 mil jubilados. Abajo, quedan 7 millones. Más un millón de personas con discapacidad", agregó.

En cuanto al futuro de los jubilados, el defensor planteó que "hay 8 millones de argentinos que el martes van a encontrarse con lo siguiente: 5 millones, que son los que cobran el haber mínimo, van a cobrar $105 mil; 2 millones más, los que cobran jubilaciones medias, que a diferencia de los de la mínima que recibieron un bono hasta diciembre de $55 mil, quedaron prácticamente cerca de los de la mínima, en promedio $170 mil; Y un millón de personas con discapacidad, de las cuales se habla aún menos, que van a cobrar $84 mil, porque sus pensiones no contributivas están atadas al 70% de la mínima".

"Este es un problema humanitario, la gente se está muriendo", definió. "Viene pasando porque a esto le tenés que agregar una fenomenal crisis sanitaria, tenemos miles y miles de pacientes que están esperando una operación. Al día de hoy siguen los problemas de insumos, no hay stents, no hay unidades coronarias, no hay camas", detalló.

Semino subrayó que "el sistema político tiene una idea muy vieja de nosotros los viejos. Tiene una concepción de un sector que es frágil, que tiene nula capacidad de ley y demanda y sobre el cual se puede hacer cualquier cosa porque son los que están en el escalón previo a la muerte. Se pensaba esto en el siglo XIX, pero Argentina sigue pensando así".

ANSES jubilados 5 millones de jubilados cobran el haber mínimo de $105 mil.

"Cambió el mundo en otro sentido, hoy a la persona de 60 o 65 años la biología le ofrece 20 años más de vida con calidad. Acá hicimos el proceso al revés. Esto que viene ocurriendo de achatar la pirámide viene ocurriendo desde el 2000. Recordemos el caso Badaro de 2005. Se murieron en la espera un millón de jubilados esperando", indicó.

"Hoy llegamos en este estado y se repite la fórmula. De 2019 a ahora, el gasto en seguridad social disminuyó en 8 puntos del PBI a 6 y medio. Ahora se plantea que dentro del 5 puntos de achique del gasto público, 0,4 son de la seguridad social", denunció el abogado.

Finalmente, Semino adelantó que "cuando la medida se sancione vamos a hacer lo mismo que hicimos en 2019: un amparo colectivo. La Corte no falló todavía en aquello y posiblemente en esto tampoco".