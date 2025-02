Mauricio Macri condiciona un acuerdo entre el PRO y LLA al rol de Javier Milei

Asimismo, hizo hincapié sobre una crítica constante que mantiene sobre el libertario: su entorno y, en particular, el triángulo de hierro. “Hemos visto un Presidente descuidado y mal rodeado. No dudo de su honestidad, tengo una relación de afecto muy linda, pero tiene que rodearse mejor” , sentenció.

La discusión por un posible acuerdo entre el PRO y LLA encuentra distintas posiciones dentro del partido amarillo. El sector encabezado por Mauricio Macri cuestiona la gestión presidencial y reclama que le den un lugar de peso para fortalecer el armado, mientras otro grupo se muestra más contemplativo hacia el Gobierno nacional y hasta juega con la idea de pintarse de violeta. Dentro de este último aparecen dirigentes como el diputado Diego Santilli, el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo o Néstor Grindetti, quien esta semana decidió abandonar sus funciones en el Gobierno porteño para enfocarse en la provincia de Buenos Aires.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Nestorgrindetti/status/1891442263055569048&partner=&hide_thread=false Quiero comunicarles que, por motivos personales, he decidido presentar mi renuncia al Gobierno de la Ciudad. — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) February 17, 2025

En el sector más dialoguista prima la idea de “armar un frente lo más fuerte posible”, un diagnóstico que no se ve alterado por la investigación por la cripto estafa que envuelve al Presidente. El propio Ritondo declaró a la prensa que la denuncia contra Milei “no afecta absolutamente en nada la posibilidad de hacer una alianza electoral con La Libertad Avanza”.

Esta postura se verá reflejada en el Congreso, ya que este martes el bloque del PRO en Diputados decidió que no va a acompañar el pedido de juicio político, postura que se extendería a la actividad de la comisión investigadora una vez convocada. “Hay consenso de no acompañar y dejar que la justicia investiga y resuelva”, detallaron.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/cristianritondo/status/1890864160860168629&partner=&hide_thread=false Los que fundieron la Argentina piden juicio político. 20 años llevándose puesto todo y ahora se hacen los moralistas y los republicanos. No tienen vergüenza. — Cristian Ritondo (@cristianritondo) February 15, 2025

En otra posición se mostró Macri, quien de visita en la provincia de Santa Fe este martes habló de “un hecho grave”, de “una estafa para mucha gente”, de la necesidad de realizar “una investigación seria para entender qué pasó” e incluso puso el foco en el impacto en la imagen del presidente a nivel internacional. “Javier había logrado una buena recepción en el mundo entero y esto lamentablemente ha generado un impacto. Es importante que se haya puesto a disposición y se investigue en profundidad”, subrayó. Esta postura más dura, que marca diferencias internas, fue la que se plasmó en el comunicado oficial del PRO, donde no pasó desapercibido la siguiente frase: “No estamos a favor de un juicio político en esta instancia”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/1891197885796237660&partner=&hide_thread=false SOBRE $LIBRA



Desde el PRO expresamos nuestra preocupación por los hechos que sucedieron en las últimas horas y que afectaron a la confianza en nuestro país. Lo que pasó es grave. No solo por el impacto económico en quienes creyeron en esta inversión, sino también por la… — PRO (@proargentina) February 16, 2025

En la conferencia que brindó en Rosario, el expresidente fue más allá, habló de “falta de método” y advirtió sobre la poca rigurosidad con la se abordó el tema cripto, un eje claro en la agenda de Milei: “Argentina tiene la suerte de tener gente muy calificada en tema cripto que lo ha apoyado muchísimo a Javier Milei y que él no haya consultado está mal. Esto tiene que ser un antes y un después de con quién se rodea”.

Un acuerdo por distrito

El debate por un posible acuerdo toma distintas características según el distrito, por lo que la idea de una síntesis es lejana. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Jorge Macri tiene una interna a cielo abierto con los libertarios, en donde la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, avanza a toda velocidad en el armado propio, al tiempo que enfrenta a los amarillos en la Legislatura, como se vio en la discusión por el Presupuesto.

La encargada de limar la gestión porteña es la presidenta del bloque de LLA en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, parte del núcleo duro de la hermana del Presidente, quien todos los días comparte críticas sobre la gestión porteña. Por su parte, Jorge Macri anunció el desdoblamiento de las elecciones legislativas del distrito y buscará aprobar un proyecto para suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Las coincidencias aparecen en la provincia de Buenos Aires, el distrito más desafiante por el peso que el peronismo tiene allí. “Lo mejor para estas elecciones es un acuerdo de ambos espacios para PBA”, es el diagnóstico compartido entre los amarillos, donde los más duros observan que “es el oficialismo el que no avanza en ningún aspecto”.

De cara a los comicios, la pata bonaerense del PRO reunió este lunes a distintos legisladores, intendentes y dirigentes para definir un posible acuerdo electoral, en el marco de las dos posturas que conviven y de los pases que amenazan al PRO. Tras la reunión, difundieron un comunicado que no hizo alusión a los comicios, sino que se centraron en críticas hacia el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Desde el entorno de Macri minimizan las fugas, al señalar que son dirigentes que ya venían distanciados del PRO, y hasta lo ven como un filtro para respetar la identidad partidaria: “Los que se quieran ir que se vayan”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/probuenosairesp/status/1891549371667271884&partner=&hide_thread=false Esto definimos hoy en la reunión del PRO Buenos Aires.



Kicillof intenta despegarse del kirchnerismo, pero su gestión es la muestra más clara de que el populismo solo deja pobreza, inseguridad y deterioro institucional: creemos en la unidad para cambiar en serio la Provincia. pic.twitter.com/VTynzEQ8BH — PRO Buenos Aires (@probuenosairesp) February 17, 2025

El triángulo de hierro

Desde Rosario, Macri responsabilizó a Milei y su triángulo de hierro, que lo completan Karina Milei y el asesor Santiago Caputo, por no lograr un acercamiento entre las partes, a pesar de sus constantes pedidos. “La integración sería algo bueno, pero anoche lo escuché decir al Presidente que quiere un acuerdo 10, pero cuando yo sumo cero y cero de los dos integrantes del triángulo de hierro me da 3,33. La cosa no va a funcionar, por ahora no funcionó”, enfatizó.

El enojo radica en lo que Macri considera una relación desigual, al catalogar como un “hecho histórico” el rol que el PRO decidió asumir frente al Gobierno nacional: “Durante todo el 2024 sostuvimos las reformas para que el Gobierno arranque, la Ley Bases, el DNU, los vetos. Eso nunca había pasado en la historia de la política argentina”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/1892220985991938095&partner=&hide_thread=false “El PRO trajo a este país la necesidad de un cambio”, @mauriciomacri. pic.twitter.com/4QY1oK80px — PRO (@proargentina) February 19, 2025

Es por eso que, en reiteradas oportunidades, insistió con que en este tiempo “no hubo respuesta de la gente que acompaña al Presidente” y repitió que “hay que rodearse de gente que haga las cosas bien y cuide a su Presidente”.

Consultado por una posible candidatura de cara a las elecciones de medio término, aclaró que no está en su planes: "Mi intención de ser candidato en situación normal es cero; si hay una emergencia nacional, que no veo, será diez. Pero mi intención hoy es no ser candidato y promocionar otros". En esta línea, el expresidente reaparecerá este jueves en un acto que encabezará con dirigentes sub 40 de todo el país.