Massa anunció un acuerdo con el BID para el desarrollo de las PyMEs

"Este acuerdo nos permite mejorar el perfil de desembolsos y asociarlos hacia donde tienen que ir, que es hacia la cartera del desarrollo productivo. Una cosa es tomar deuda para que se fuguen capitales en la Argentina, como pasó durante mucho tiempo, y otra cosa es tomar deuda para financiar el desarrollo productivo", sostuvo Massa.

El titular del Palacio de Hacienda precisó que el acuerdo tiene tres objetivos: desarrollo e innovacion, sustentabilidad en los proyectos y transformación digital.

El acuerdo tendrá cuatro componentes: uno de aportes no reembolsables de u$s28 millones, un segundo de aportes no reembolsables para transformación digital, un tercero para la red federal de servicios de apoyo a las PyMEs, y el cuarto para la contratación de los servicios de capacitación para avanzar en la mejora tecnológica.

"El BID es un aliado estratégico de la Argentina. Aspiramos a seguir consolidando esa relación y a que en 2023 no solamente tengamos ampliación de desembolsos sino un mejor ritmo de ejecución por parte de la Argentina. Que no haga lo que ha pasado en otras épocas, que la Argentina pague intereses por préstamos y desembolsos que no usa", concluyó el ministro.