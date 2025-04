Martín Lousteau: "El comunicado del PRO no es en contra de Georgieva, sino casi como una garantía"

El senador nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau , cuestionó al PRO luego de que no repudiara los dichos del Fondo Monetario Internacional (FMI) de cara a las próximas elecciones legislativas y advirtió que el texto que emitió el partido amarillo "no es en contra de Georgieva, sino casi como una garantía".

El PRO no repudió el apoyo electoral del FMI al Gobierno y llamó a la "tranquilidad"

En diálogo con Desafío 2025, por C5N, Lousteau criticó a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, tras su intromisión en los próximos comicios legislativos de la Argentina: "No me extraña que el FMI haga esas cosas. Lo condeno porque es una intromisión indebida como cuando un embajador o un funcionario de otro país dice algo sobre nuestros procesos electorales. El FMI lo que quiere es cobrar, no le importa cómo le vaya a los argentinos".