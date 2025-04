Martín Lousteau, ante el nuevo acuerdo con el FMI: "Todo no marcha de acuerdo al plan"

En visita al programa La Última Pregunta, con la conducción de Antonio Fernández Llorente, el dirigente radical contó los pormenores de un nuevo entendimiento: "No me gusta el estilo de la grandilocuencia. Prefería el estilo de mesura de Lavagna, que este de todo marcha de acuerdo al plan".

Además, añadió: "La meta con el acuerdo previo no se cumplieron. Frente a esto han salido a alquilar dólares al Fondo, porque es un préstamo, via REPO, y vía BID y Banco Mundial. La pregunta es para qué se usan los dólares. Hay que ver de acuerdo a los compromisos que tiene, si es holgado o no el préstamo. A mí me parece que es menos de lo que parece".

En cuanto a la posible devaluación del próximo lunes, aseguró: "Supongamos que es una devaluación de 15% para buscar un promedio, es un combustible adicional sobre los precios. Las devaluaciones generan recesión. A mí preocupa que después del 3,7% mensual de inflación, el ministro dice que no le preocupa. La minimización de que es un tema estacional. La devaluación agrega presión sobre los precios".

En cuanto al precio del dólar, en la próxima semana, aventuró un precio:" En el corto plazo, hoy veiamos los dolares financieros bajar, el dolar futuro bajar un poco. Es natural que vaya entre esos dólares y el tipo de cambio oficial: $1.200 ó $1.300".