Martín Lousteau criticó el video falso de Macri, pero advirtió: "El PRO le dio mucho poder a Milei"

El senador y líder de Evolución calificó de "disparate" las imágenes que se difundieron en redes sociales y aseguró que "no vale todo nunca". Sin embargo, marcó que el partido amarillo le "permitió un montón de cosas" al Gobierno.

Consultado sobre el video de Macri hecho con IA, lo consideró "un disparate". "Son cosas que tenemos que condenar permanentemente. No es la primera vez que ocurre; hace rato que en jornada electoral empieza todo este tipo de operaciones, presiones y falsas noticias. A nosotros nos ha tocado varias veces", afirmó.

"No vale todo nunca. Ahora, si uno le permite a alguien que gobierne por decreto, que denuncie a los periodistas, que le pegue a los jubilados, que nombre a jueces de la Corte Suprema sin decir nada, ¿después de qué se sorprende? El PRO aceptó todas estas cosas y ahora se rasga las vestiduras. El PRO le dio mucho poder a Milei permitiendo un montón de cosas", concluyó.

Votó Lula Levy: "Estamos con muchas expectativas de poder entrar"

Lula Levy, candidata de Evolución, ya emitió su voto en este súper domingo electoral. La postulante del partido de Martín Lousteau se alejó de la campaña sucia contra el PRO y se mostró "con muchas expectativas de poder entrar".

Levy votó en la Escuela Lenguas Vivas, mismo establecimiento educativo en el que vota Mauricio Macri. "La verdad es que con mucha expectativa, muy contentos y muy orgullosos también de la campaña que tuvimos", señaló tras salir de las urnas.

La elegida por Martín Lousteau evitó referirse a la polémica entre el PRO y LLA por la fake news y puso distancia. "La verdad no estoy tan cercana, no estuve viendo, perdón. Estoy enfocada en lo que es el día de hoy, así que será una cuestión de de otros partidos. Prefiero no meterme", explicó.