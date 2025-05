Jorge Macri: "Ganó el debate nacional con la voluntad de darle un apoyo al Presidente"

El alcalde aseguró que los resultados se deben a que la elección se "nacionalizó" en favor del mandatario Javier Milei y lamentó que no se pudo "instalar la agenda de la Ciudad".

El jefe de Gobierno, Jorge Macri , aseguró que la derrota del PRO en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires s e debió a que la votación se "nacionalizó" en favor del presidente Javier Milei . Además, cuestionó que su espacio no haya podido imponer la temática porteña.

"Fue un debate de la Ciudad que ganó el debate nacional, con la voluntad de darle un apoyo al Presidente en el rumbo que lleva . Obviamente, no estoy contento, pero estoy acostumbrado a administrar situaciones complejas. También hay un mensaje claro: la gente quiere una Legislatura más plural, voy a tener que hacer un ejercicio de mayor diálogo, mayor acuerdo, pero no me preocupa" , describió el alcalde.

En la misma línea, el máximo dirigente de CABA remarcó que "no es un momento de autocrítica, acabamos de recibir los resultados". Enseguida, expuso su desilusión por el resultado electoral: "Es un poco de frustración de no haber logrado instalar una agenda de la Ciudad y la división extrema de nuestro espacio, obviamente no ayudó".

La única buena noticia que tengo para compartirles es que yo tenía siete legisladores, me iban a quedar cinco y ahora voy a tener 11

Tras el 16% que obtuvo la candidata Silvia Lospennato, que terminó en el tercer puesto, el interrogante es acerca de lo que viene para el partido amarillo: "Por supuesto que tenemos futuro. Yo soy jefe de Gobierno por dos años y medio más y voy a seguir gobernando. Yo creo que la elección se nacionalizó y es el lugar donde la gente nos puso. Así como hace 17 meses festejaba el 50% de los votos, hoy sacamos el 16%".

Por último, Jorge Macri reflexionó sobre la pérdida de apoyo popular: "Hay algo que no interpretamos. Yo no soy de los que cree que cuando te votan, la gente vota bien y cuando no, la gente vota mal. Le deseo éxito a Adorni, que ganó. También a Santoro que hizo una buena elección, parecida a las que suele hacer".