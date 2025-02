Martín Lousteau apuntó contra Javier Milei por promocionar $LIBRA: "Es partícipe necesario de la estafa"

"El Presidente es partícipe necesario de la estafa. Si no hubiera participado no hubiera habido una estafa de esa manera", señaló Lousteu.

La defensa de Bullrich a Milei tras el escándalo cripto: "El Presidente no es el Estado"

“El Presidente es partícipe necesario de la estafa. Si no hubiera participado no hubiera habido una estafa de esa manera", afirmó en un primer momento el legislador, quien analizó que será el propio Milei el que deberá responder política y judicialmente por lo ocurrido.

En el mismo sentido, recordó que "es la segunda vez que el Presidente recomienda una estafa, primero fue CoinEx". "Cada vez que alguien en su Gobierno comete un error enseguida la reacción es echar a alguien. Acá el Presidente no dijo nada al estilo 'me lo trajo tal funcionario o tal empresario', que es lo que debería haber hecho, si es que su entorno y él no son parte activa de esto", agregó Lousteau en referencia a las recientes bajas de funcionarios como la del titular del ANSES Mariano de los Heros.

Tras la polémica desatada, Milei borró la publicación de X donde promocionaba la compra de $LIBRA. Aseguró que "no estaba interiorizado en el proyecto" y apuntó contra la casta "que quiere aprovechar esta situación para hacer daño".

Sobre este punto, Lousteau señaló en una entrevista por C5N que "cuando sale explicar no pide disculpas a todos los que perdieron plata, no explica por qué lo recomendó, no dice quién se lo trajo ni va buscar los responsables".

Ante la consulta de la periodista Estefanía Pozzo de si el hecho es causante de un juicio político a Milei señaló: "Se está debatiendo entre los distintos grupos de legisladores. Como mínimo una comisión investigadora y a raíz de lo que surja ver cuál es el curso. Necesitamos saber qué es lo que pasó".

“Es grave lo que ocurrió y en los mercados también dirán que es algo grave y que está mal. Veremos cómo es el lunes el día del mercado global, a mi me parece que es muy negativo", concluyó Lousteau.

¿Qué es LIBRA? El token que promocionó Javier Milei y sorprendió al mundo cripto

El presidente Javier Milei sorprendió este viernes al publicar un mensaje en sus redes sociales, promocionando una criptomoneda llamada $LIBRA, un token que enseguida registró una suba inédita en su cotización. Desde el mundo cripto encendieron las alarmas sobre una posible estafa de un lanzamiento que sorprendió a propios y extraños.

La moneda es un token llamado Libra (LIBRA), de la red Solana. En las páginas especializadas en cripto ya la catalogaron como una "shitcoin", un término que se refiere a las criptomonedas "inútiles" que existen en el mercado. Tras el anuncio, la cripto alcanzó un pico de u$s4,978, para luego desplomarse a u$s0,99159 en pocas horas. La memecoin se desplomó un 80% en 1 hora, cayendo por debajo de los mil millones de dólares.

Según el ecosistema cripto, el jefe de Estado lanzó una shitcoin o memecoin, una criptomoneda de bajo valor que a menudo carecen de un propósito claro o un uso significativo. A diferencia de Bitcoin y Ethereum, que tienen casos de uso bien definidos, las shitcoins suelen nacer en un intento de capitalizar el éxito de estas monedas principales.

Estas criptomonedas frecuentemente tienen ciclos de vida cortos, debido a la falta de desarrollo continuo y una comunidad sólida. Esto hace que su valor sea extremadamente volátil y poco fiable, atrayendo, con frecuencia, a inversores desprevenidos que buscan obtener ganancias rápidas.