El día después de la ratificación de la condena a Cristina Kirchner: la expresidenta suma más apoyo

Padre Paco Olveira: "Proscribieron la democracia en una causa amañada, es la realidad"

En diálogo con C5N, el religioso admitió que está "muy triste" y que tiene "mucha bronca". A la vez llamó a "redoblar a una militancia que no tenga miedo y unos políticos que no tengan miedo, sabiendo que es un riesgo meterse en serio".

Luego, realizó una oración en medio de los presentes: "La proscriben y la quieren presa", advirtió desde allí y anticipó, sosteniéndose en el Salmo 22:26 del Antiguo Testamento que "comerán los pobres hasta saciarse y alabarán al Señor quienes lo buscan". Y sentenció, en medio de una ruidosa ovación: "No pierdan nunca el ánimo, no van a proscribir nuestra esperanza, no van a proscribir nuestra lucha".