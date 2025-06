Javier Milei se reunió con familiares de personas secuestradas por Hamás en Israel

El encuentro se realizó en el Hotel King David, donde se aloja el Presidente, quien canceló gran parte de su agenda del miércoles debido a una afonía. Además de la reunión con familiares, solamente dará un discurso ante la Knesset, el parlamento israelí, a las 13 (hora argentina).

Milei saludó cada familiar y a continuación inauguró un monolito diseñado por la DAIA que reza: "Devuélvanlos a casa ya!".

Javier Milei Encuentro Familiares Secuestrados Hamás 11 Junio 2025 Milei junto a su hermana Karina, el canciller Werthein, el embajador en Israel, Axel Wahnish, y el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein. Casa Rosada

"Quiero que sepan que en esta causa los defiendo en cada uno de los foros, en cada uno de los lugares, no hay lugar donde no deje de hacer el reclamo. Pero quiero que sobre todas las cosas sepan que lo hago porque considero que es la causa justa. Es decir, lo hago de corazón porque sobre todas las cosas considero que es justo y porque estoy fuertemente comprometido en terminar con el terrorismo", expresó el mandatario a los presentes.

"Por eso también sin lugar a dudas soy el máximo e incondicional aliado de Israel, porque la lucha contra el terrorismo es una lucha de la gente de bien contra aquellos que quieren hacer daño a la civilización", añadió.

"Así es que quiero que sepan que todo el tiempo tienen mi apoyo. Siempre que puedo y me hago un momentito, tengo oportunidad de verlos. Siempre trato de estar presente. Pero quiero que quede claro que voy a seguir peleando por la causa y que no los abandonamos nunca y no los abandonaremos", concluyó.