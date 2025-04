Gendarmería reprime a los jubilados en una nueva marcha en el Congreso

Se trata de una represión que sufren los jubilados en las ya habituales marchas que se llevan a cabo los alrededores del Palacio Legislativo donde cada miércoles se manifiestan.

jubilados 2.JPG Uno de los jubilados presente en la marcha de los jubilados.

"Estábamos pacíficamente bien y ellos vinieron a empujarnos y cortar el tránsito que nosotros lo dejábamos pasar", señaló un jubilado presente en la manifestación con la camiseta de Argentina y un cartel con los reclamos.

El ajuste sobre los medicamentos golpea a los jubilados: "Hace seis meses que no los puedo comprar"

Mayo se viene con nuevos aumentos y, son los jubilados son quienes más sienten el golpe del martillo. Más allá de los alimentos, el impacto mayor está en los medicamentos, que sufrieron incrementos y muchos ya no son cubiertos por PAMI.

La dueña de una farmacia de Villa Crespo contó que, hoy en día, los medicamentos están "en un precio altísimo". "Los jubilados cobrando $290.000 no pueden comprar nada", aseveró.

Claudio Cardozo, para La Mañana en C5N, continuó su charla con la farmacéutica, quien informó que "PAMI bajó la cobertura. Hoy quienes tenían el 100%, ya no lo tienen. Por ejemplo, ya no cubren las tiras reactivas para diabéticos. Quienes tenían el 80%, ahora el 40%".

La mujer también cargó contra los oligopolios de muchos laboratorios porque solo obligan a comprar por marca. "Quizá tienen varias recetas, pero se llevan uno solo porque no se pueden comprar, te dicen 'cuando venga mi hijo o hija compro, otra receta. Lo más gracioso de eso es que la gente de clase media que ayuda a los hijos, a veces ni tiene trabajo".

Luego fue una jubilada quien contó su situación personal y admitió que "hace seis meses que no puedo comprar mis medicamentos. Tengo aumento de alquiler cada tres meses y vivo sola, soy sola".

"El otro día vine a comprar a la farmacia varios medicamentos y tuve que dejarlos todos porque no me alcanzaba. Tengo para la presión, para los dolores, clonazepam... No me alcanza. Es una vergüenza, tengo 79 años y me pago todos los gastos sola", lamentó la mujer.

La jubilada cerró: "El presidente tiene que poner la mira en los viejos. ¿Cómo es esto? No me ayuda nadie, como una vez por día. Si ceno no almuerzo porque no tengo el dinero para cubrir las dos comidas".