El campo cuestionó a Javier Milei por no eliminar las retenciones: "Este gobierno todavía no cumplió nada"

El presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky, recordó que el Presidente prometió "que al asumir las iba a sacar", pero ahora "posterga la baja" hasta marzo de 2026. "Tenemos paciencia, pero el bolsillo ya no aguanta más", sostuvo.

Kovarsky afirmó que con retenciones "no se puede competir".

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Ignacio Kovarsky, cuestionó al gobierno de Javier Milei por no haber eliminado las retenciones a las exportaciones tal como anunció en campaña, y aseguró que "este gobierno todavía no cumplió nada" de lo que prometió.

"El Presidente dijo que al asumir las iba a sacar. No solo no lo hizo, sino que después las bajó parcialmente y ahora posterga esa baja. Ya salió un decreto que dice que hasta marzo de 2026 no se bajan para el trigo y la cebada. Pareciera que siempre hay que esperar un par de años", señaló Kovarsky.