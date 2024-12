Manuel Adorni no descartó su candidatura en las elecciones legislativas 2025: "Si el Presidente me lo pide, por supuesto"

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada , Adorni expuso su postura con respecto a una eventual candidatura de cara a los comicios legislativos de 2025 y se refirió a Milei. "Si el Presidente me lo pide, por supuesto. Incluso, si me pide irme a mi casa o lo que sea" , expresó.

"Estamos acá todos y el que no, no está para empujar la agenda del Presidente. Si la agenda me pone en un lugar ya sea como candidato, estando en mi casa o donde estoy, así será", agregó en esta línea.

Por otro lado, luego de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificara que el Gobierno buscará eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), apuntó hacia la cantidad de dinero destinado a ese mecanismo. "Se calcula que las PASO tienen un costo aproximado, si se hacen hoy, de unos u$s150 millones, o sea que a número redondo es $150 mil millones. La verdad que nos resulta absolutamente innecesario", marcó.

En tal sentido, justificó el motivo por el cual la administración de La Libertad Avanza pretende que se supriman las PASO: "No hay razón para que tengan que utilizarse porque los propios partidos no pueden resolver sus internas y no pueden dirimir sus candidaturas. Nos parece un absoluto delirio. Veremos si se trata en extraordinarias o no, eso está por definirse. Además, está la molestia de la gente de tener que hacerle invertir parte de un domingo adicional".

Embed [#CasaRosada] En medio de la puja con el #Pro, que desdoblaría elecciones en #CABA, el vocero #Adorni no descartó ser candidato: "Si el Presidente #Milei me lo pide, por supuesto (.) así será”. “Nosotros estamos acá -y el que no, no lo está- para empujar la agenda del Presidente" pic.twitter.com/a3AKNLujcw — Juan Pablo Peralta (@JuamPaPeralta) December 26, 2024

Guillermo Francos defendió la intención de eliminar las PASO

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pidió el lunes que se eliminen las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, ya que produciría un ahorro de 150 millones de dólares de los u$s500.000.000 que se prevé gastar en 2025 por las elecciones legislativas. En principio, las PASO están pautadas para el 3 de agosto, aunque el Gobierno presentó un proyecto en Diputados para cancelarlas.

"El proceso electoral del 2025 para elegir diputados y senadores nacionales tendrá un costo estimado de más de 500 millones de dólares, entre PASO y elecciones generales. Si elimináramos las PASO, se ahorraría entre 35% y 40% de esa suma. Es decir, estamos hablando de un ahorro superior a los 150 millones de dólares", explicó el funcionario.

Durante su publicación, Francos cuestionó el funcionamiento de las PASO en los últimos 13 años y responsabilizó a sus pares: "Desde 2011, fecha en que entraron en vigencia, solo han sido un costo económico para el Estado y una molestia para el conjunto de los ciudadanos, que han tenido que votar en Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para resolver los problemas que los políticos no han sabido solucionar en sus propios partidos".

El dirigente de La Libertad Avanza aprovechó para cuestionar las Primarias y resaltar que el oficialismo presentó una iniciativa en la Cámara baja que redactó la secretaria de Planeamiento Normativo, María Ibarzábal: "Sería fundamental que podamos eliminarlas definitivamente, si hubiera acuerdo en sesiones extraordinarias o al principio del período ordinario, para ahorrarles a los argentinos tiempo, molestias y dinero".