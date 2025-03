Alejandro Bercovich, sobre el acuerdo con el FMI: "El Gobierno está desesperado"

En tal sentido, el comunicador expuso la "frágil" situación que atraviesa el BCRA: "Se viene acelerando la sangría de divisas (...) En marzo el saldo neto es de más de mil millones de dólares. Todo se precipitó esta semana para terminar con el peor rojo de la era Milei. Es muy preocupante para el Gobierno. Las reservas terminaron perforando los u$s27 mil millones".

"La versión de que el acuerdo con el Fondo compensará esto, es una versión que el mercado está interesado en que se cumpla. El tema es que las versiones cada vez son más disímiles entre sí y cada vez más contradictorias. Bloomberg habló de un programa de 20 mil millones de dólares, que sería de los más cuantiosos que dio tras los u$s55 mil millones que le dio a Macri", aclaró Bercovich.

El temor de Caputo por la suba de la inflación

Durante su editorial, Alejandro Bercovich marcó cómo se incrementaron los valores de los productos alimenticios en las últimas semanas: "La inflación empezó a responder a la expectativa de una devaluación. La tercera semana de marzo dio el aumento más alto de alimentos y bebidas: 2,4%. Es coherente con la expectativa de que este mes va a tener inflación de 2,8% ó 2,9%".

Ante este escenario, el titular del Palacio de Hacienda comenzó a sentir estupor: "La desesperación de Caputo es que el gran activo del Gobierno es que baja la inflación y, de a poco, comienza a entrar en entredicho. No son los aumentos de tarifas, que vienen siendo superiores al promedio, sino los alimentos y las bebidas".

"Si los dos grandes argumentos del Gobierno son que la inflación bajaba y la calle está ordenada empieza a modificarse, no es casual que hayan corrido a pedirle al FMI el dinero ya. Pero negociar en plena corrida es difícil. El FMI exige liberar el tipo de cambio y eso no se sabe dónde termina. Y el BCRA no tiene mucho combustible para combatir la suba", concluyó el periodista.