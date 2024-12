Manuel Adorni: "A Milei lo conocí en C5N"

En otro tramo de la nota, Adorni aseguró que no se considera un político: "Odio la política. Nunca fui un político, no me considero que lo sea hoy y espero no serlo el día de mañana".

Luego se refirió a los expresidentes Cristina Kirchner y Mauricio Macri, dos de las figuras más importantes en el escenario político actual.

"¿Por qué iríamos a polarizar con Cristina que es la que más intención de votos tiene en el espacio opositor?", preguntó el vocero respecto de la presidenta del Partido Justicialista (PJ).

En cuanto al líder del PRO, aseguró que "es amigo del Presidente" y, si bien "cada tanto comen milanesa juntos", aclaró que Macri "no es decisivo en la toma de decisiones" del Gobierno.

