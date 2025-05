Malena Galmarini, sobre el falso video de Mauricio Macri difundido por LLA: "Son delincuentes disfrazados de tuiteros"

La extitular de AySA recordó los ataques hacia su persona al asegurar que "desde el 2023, vengo insistiendo con que las cosas que hacen estos tuiteros no son pelotudeces, son peligrosas para nuestra democracia y por eso lo denuncié". "Ayer, contra el peronismo. Hoy, contra el PRO. Mañana podría ser cualquiera", advirtió.

La ex titular de AySA, Malena Galmarini , repudió este domingo el falso video, hecho con Inteligencia Artificial, del expresidente Mauricio Macri difundido en redes sociales por seguidores de La Libertad Avanza. "Son delincuentes disfrazados de tuiteros", aseguró en X donde recordó viejos ataques hacia su persona al asegurar que "desde el 2023, vengo insistiendo con que las cosas que hacen estos tuiteros no son pelotudeces, son peligrosas para nuestra democracia y por eso lo denuncié".

Con un duro mensaje en X, la exfuncionaria señaló que lo ocurrido en medio de los comicios legislativos porteños "se vuelve más grave aún cuando lo financia el pueblo argentino con sus impuestos”.

De mí han dicho cualquier cosa, pero el tiempo me dio la razón. Son delincuentes disfrazados de tuiteros.

Desde el 2023, vengo insistiendo con que las cosas que hacen estos "tuiteros" no son pelotudeces, son peligrosas para nuestra democracia y por eso lo denuncié.



— Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) May 18, 2025

“De mí han dicho cualquier cosa, pero el tiempo me dio la razón. Son delincuentes disfrazados de tuiteros. Son las mismas cuentas. El mismo modus operandi. Los mismos objetivos”, manifestó. Para luego cerrar: “Ayer, contra el peronismo. Hoy, contra el PRO. Mañana podría ser cualquiera”.

María Eugenia Vidal presentará una denuncia en la Justicia Electoral por el video fake: "Es una violación a la Ley Electoral"

La jefa de campaña del PRO, María Eugenia Vidal, confirmó que este domingo a primera hora presentará una denuncia a la Justicia Electoral de la Ciudad tras la viralización del video fake de Mauricio Macri, donde con Inteligencia Artificial llama falsamente a votar al candidato de La Libertad Avanza, Manuel Adorni: "Es una violación a la Ley Electoral y un delito de usurpación de identidad", expresó.

"El video que está circulando es falso, la candidata del PRO, Silvia Lospennato no se bajó ni nadie la bajó. No se puede hacer a menos de 24 horas de una elección: postear un video con IA falso", aseguró la diputada nacional por el PRO. "No hay nada que justifique violar la ley, la Inteligencia Artificial es una herramienta increíble, pero también puede utilizarse maliciosamente", continuó Vidal en un space de la red social X.

Finalmente, concluyó: "Ha sido una campaña muy sucia, hasta han dicho que el Tribunal Electoral ya ha dado de baja la candidatura de Lospennato. Es todo mentira".