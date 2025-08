La advertencia de los almaceneros a las marcas: "Si quieren vender, bajen los precios"

El vicepresidente de la Federación de Almaceneros bonaerense, Fernando Savore, aseguró que los productos "no deberían haber aumentado" y pidió "darle espacios" a las pymes. "Lo que sobra son empresas; acá hay que producir y bajar precios", afirmó.

Los almacenes alertaron que las marcas con aumentos injustificados "no van a vender".

El vicepresidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, señaló que los comercios de barrio recibieron listas con subas en varios productos de consumo masivo que "no deberían haber aumentado" y lanzó una advertencia a las marcas: "Si quieren vender, bajen los precios".

"Nos sorprende porque tuvimos una política de no cambiar precios, y muchas empresas habían bajado porque no vendían. No deberían haber aumentado", analizó en Radio Rivadavia. De todas maneras, adelantó que estas subas serán validadas o rechazadas por los consumidores.

"Cuando los mayoristas no llegan al cupo de ventas, empiezan las modificaciones y entonces los precios vuelven a bajar. A mí me da mucha bronca", expresó. "Esta es la política comercial que no es abusiva y que deben emplear las empresas: si quieren vender, bajen los precios", sostuvo.

Almacen Los almaceneros adelantaron que rechazarán los productos con aumentos injustificados.

Savore señaló que "los argentinos somos todos marqueros", pero ahora "las empresas pymes entraron en la confianza de las familias. ¿Por qué no darles espacios?", sugirió. De esta manera, "la gente cuida más su dinero y ya no necesita ir al hipermercado a hacer la compra".

"La gente va probando y lácteos es un segmento muy competitivo. El queso crema de la marca más competitiva está muy alto y se dan cuenta que al día 15 empiezan a tirar las bonificaciones, que pueden ser del 30%", ejemplificó, y destacó: "En el medio hay empresas pymes que producen mercadería de buena calidad".

En ese sentido, afirmó que las marcas que aumentan sus precios sin justificación "son delincuentes" y advirtió que "no van a vender". "Lo hablamos en el grupo de almaceneros: cuando vengan las empresas que aumentan, les vamos a decir que no queremos nada. No nos asustemos con el faltante, porque lo que sobra son empresas. Acá hay que producir y bajar precios", concluyó.