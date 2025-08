"Fiasco total: La toma del Área 51 "es el nuevo documental de Netflix que llama la atención de todos: qué cuenta

"Fiasco Total: La Toma del Área 51" (título original: Storming Area 51) es una película documental de 2024 que explora, con un tono cómico y a veces absurdo, el fenómeno viral del "Storm Area 51, They Can't Stop All of Us" (Asalto al Área 51, No Pueden Detenernos a Todos) que se originó en Facebook en 2019, y que se convirtió en el estreno destacado de Netflix desde hace dos martes atrás.