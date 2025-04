Lilia Leomine quiere que Luli Ofman reemplace a Manuel Adorni en la vocería presidencial

"No me veo en el ejecutivo. Creo que es una responsabilidad determinada para la que no sé si soy buena, no lo sé porque nunca ocupé un cargo ejecutivo. Se que puedo ser representante, no se si puedo ser ejecutivo, pero donde me necesite Milei voy a estar. Eso seguro", respondió.

"En lo personal me parece que ser diputada nacional es lo más entretenido. Me gusta poder dar pelea en esto, me siento bien haciéndolo y como cumplo con los requisitos de la constitución estoy feliz", agregó.

Luego señaló que mucha gente le dijo que tiene que ser vocera, situación que rechazó. "Cuando se me preguntó inicialmente dónde quisiera estar yo dije quiero ser vocera, pero no sabía que Adorni iba a ser vocero, si no no me hubiera ni atrevido", recordó

Por último también contó que también alguien le dio la idea de que Ofman sea la próxima vocera. "Y yo no lo había pensado y sería genial tener a Ofman de vocera. A mi me encantaría", consideró.

Quién es Luli Ofman

Luciana Ofman tiene 26 años es bailarina, profesora de danza jazz, y tiktokera. En el 2022 era estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Se hizo conocida cuando tras su éxito en las redes fue contratada con TN para hacer videos criticando al Kirchnerismo y al peronismo, lo cual la acercó a La Libertad Avanza, el PRO y partidos de extrema derecha.