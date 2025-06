Lilia Lemoine culpó a los residentes del Garrahan por haber estudiado medicina "sabiendo que los médicos están mal"

"Jubilados con la mínima nunca pudieron vivir de la jubilación, es terrible lo que pasa y lo fue siempre. Soy hija de una jubilada que falleció. Entonces, conozco la situación. Pero esto no es nuevo. Ojalá el sistema jubilatorio no estuviera quebrado, porque metieron gente que no pagó aportes, tenemos duplicado el sistema de gente que cobra, pero no tenemos duplicado el sistema de gente que aporta. Tenemos que aumentar la cantidad de gente que puede aportar y para eso hace falta reformas a las que, por supuesto, la izquierda se opone desde siempre", planteó.

"Tenemos que ser gente normal, no se puede gastar más de lo que se produce, eso se sabe. Y obviamente todo reclama es legítimo, pero un país tiene un equilibrio y es fundamental que no haya inflación y que haya equilibrio fiscal, porque si no nos vamos al tacho como país. No es una situación fácil la que estamos pasando, pero después vamos a estar mejor", ahondó Lemoine.

Lilia Lemoine, contra los residentes del Garrahan: "Tenés que separar tu deseo de tu trabajo"

En cuanto a la crisis del Garrahan, la diputada deslizó que los residentes son responsables de lo que les ocurre por haber elegido su carrera. "Yo estudié algo que a mí me permitía tener una salida laboral rápida y donde yo podía ganar dinero para ayudar a mi familia. Yo entiendo que vos tengas sueños y que quieras estudiar lo que te gusta. Yo estudié Efectos Especiales recién a los 28 años, no a los 18; a los 18 tenía que ayudar a mi familia y si podés no trabajar y estudiar medicina me parece fantástico, pero si vos mientras estás estudiando no te das cuenta de que los médicos están mal, desde antes, porque esto no es nuevo, no es un problema de este gobierno", explicó.

"La salud pública necesita mejorar desde hace tiempo, mientras seas estatal no va a estar muy bien que digamos. Entonces, es un reclamo genuino, sí, como todo y estamos en democracia, pero no se puede, por favorecer a un sector, estropear a todos los demás", insistió.

"Que estudien lo que quieran, pero que sepas que cuando vos estudiás, elegís una carrera, tenés beneficios y tenés perjuicios. Yo estudié una carrera con una salida laboral rápida. ¿Era la que yo soñaba? No. No lo era. Pero entonces, vos tenés que separar tus deseos, tus sueños de tu trabajo y tu responsabilidad. Ser un adulto significa que vos tenés que salir a la vida a enfrentarte al mundo y a tenés que enfrentarte a la realidad. No a tus sueños lo que tenés idealizado", aconsejó, cargada de cinismo.

"Entonces, y que los médicos entiendan y yo creo que lo entienden, que es tan necesario un médico como un albañil, como un peluquero", aseguró, y añadió desconcertantes palabras: "No así un político, porque la verdad es que los políticos sobran y ojalá ganaran menos que los médicos, así este Congreso estaría vacío de kukas. Estaríamos los libertarios nada más".

Por último, volvió a apuntar contra la vicepresidenta, Victoria Villarruel. "Puso de asesor a un tipo que me golpeó y yo lo denuncié penalmente. Es una vergüenza, por supuesto voy a volver a la Justicia apenas pueda, porque no puede ser que yo tenga que venir a trabajar a un lugar donde haya un tipo que me pegó. La verdad que Villarruel cada vez va de mal en peor y sabiendo de sus vínculos con Guillermo Moreno y con el peronismo que supuestamente ella no debería representar, es rarísimo todo lo que está pasando", concluyó.